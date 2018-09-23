На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 16:55
На Волині та в Луцьку зокрема оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
У найближчі 1-2 години в області та в Луцьку зі збереженням вночі 28 квітня очікується гроза.
Окрім того, попереджають про посилення вітру в межах 15-20 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
У найближчі 1-2 години в області та в Луцьку зі збереженням вночі 28 квітня очікується гроза.
Окрім того, попереджають про посилення вітру в межах 15-20 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
«З таким Президентом не соромно мати спільну світлину», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про Порошенка
Сьогодні, 17:31
У Луцьку поліцейський торгував наркотиками
Сьогодні, 17:02
На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 16:55
На трасі Київ–Ковель – моторошна смертельна аварія
Сьогодні, 15:58