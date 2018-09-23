На Волині – штормове попередження





Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



У найближчі 1-2 години в області та в Луцьку зі збереженням вночі 28 квітня очікується гроза.



Окрім того, попереджають про посилення вітру в межах 15-20 метрів за секунду.

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