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На Волині – штормове попередження

На Волині – штормове попередження
На Волині та в Луцьку зокрема оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

У найближчі 1-2 години в області та в Луцьку зі збереженням вночі 28 квітня очікується гроза.

Окрім того, попереджають про посилення вітру в межах 15-20 метрів за секунду.

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Теги: погода, шторм
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