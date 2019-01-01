Як побороти облисіння: поради відомого хірурга з Волині

Відомий хірург з Волинірозповів, чому виникає облисіння та як боротися з проблемою.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.За словами Ростислава Валіхновського, у чоловіків та жінок випадіння волосся відбувається абсолютно по-різному. В перших - в області залисин та верхівки голови, у других - дифузно на волосистій частині голови."Гребінець - індикатор втрати вашого волосся та процесу облисіння. В нормі протягом дня на гребінці повинно бути не більше 100 волосин", - повідомив він.Основні причини втрати волосся :- генетична схильність;- зниження функції щитовидної залози;- використання так званих "агресивних" зачісок.Одним з найефективніших методів лікування є "пересадка волосся", яка проводиться під місцевою анестезією і є малотравматичною.Для лікування легких форм хірург рекомендує вживати у добовому раціоні насіння гарбуза, льону, грецького горіха, бобові , цільний зерновий хліб та морепродукти.