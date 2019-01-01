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Як побороти облисіння: поради відомого хірурга з Волині

Як побороти облисіння: поради відомого хірурга з Волині
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів, чому виникає облисіння та як боротися з проблемою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ростислава Валіхновського, у чоловіків та жінок випадіння волосся відбувається абсолютно по-різному. В перших - в області залисин та верхівки голови, у других - дифузно на волосистій частині голови.

"Гребінець - індикатор втрати вашого волосся та процесу облисіння. В нормі протягом дня на гребінці повинно бути не більше 100 волосин", - повідомив він.

Основні причини втрати волосся :
- генетична схильність;
- зниження функції щитовидної залози;
- використання так званих "агресивних" зачісок.

Одним з найефективніших методів лікування є "пересадка волосся", яка проводиться під місцевою анестезією і є малотравматичною.

Для лікування легких форм хірург рекомендує вживати у добовому раціоні насіння гарбуза, льону, грецького горіха, бобові , цільний зерновий хліб та морепродукти.

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Теги: здоров'я, поради, медицина
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