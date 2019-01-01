«Луцьку дуже потрібен мер», – міський голова Дніпра

Борис Філатов вважає, що вибори мера у Луцьку досі не призначені через "чиюсь політичну доцільність" у цьому питанні.



Про це він сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу "Протилежний погляд Live" Тарасу Шкітеру, яке вийшло в ефірі 12 каналу, - пише



Посадовець зазначив, що виконувач обов'язків міського голови (а це, як правило, секретар ради) – це результат домовленостей депутатів, а не вибір мешканців територіальної громади:



"А це теж саме, що президент обраний парламентом. Тобто, його легітимність менша".



Філатов переконаний, що на виконувача обов'язків набагато простіше тиснути, ніж на обраного людьми мера. Він розповідає, що перед його приходом на посаду міського голови Дніпром теж керував виконувач обов'язків, секретарка ради Галина Булавка.



"За той час вона стільки понавиписувала, що я, ставши мером, ще багато чого "розгрібав... Це була тимчасова людина, на яку набагато зручніше тиснути, особливо тим депутатам, які її і призначили", – зауважив очільник Дніпра.



"Мер дуже потрібен, але це справа лучан! Я не можу втручатися у проблеми інших територіальних громад, оскільки між міськими головами існує певна корпоративна етика", – резюмував Борис Філатов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дніпровський міський головавважає, що вибори мера у Луцьку досі не призначені через "чиюсь політичну доцільність" у цьому питанні.Про це він сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу "Протилежний погляд Live" Тарасу, яке вийшло в ефірі 12 каналу, - пише ІА "Конкурент" Посадовець зазначив, що виконувач обов'язків міського голови (а це, як правило, секретар ради) – це результат домовленостей депутатів, а не вибір мешканців територіальної громади:"А це теж саме, що президент обраний парламентом. Тобто, його легітимність менша".Філатов переконаний, що на виконувача обов'язків набагато простіше тиснути, ніж на обраного людьми мера. Він розповідає, що перед його приходом на посаду міського голови Дніпром теж керував виконувач обов'язків, секретарка ради"За той час вона стільки понавиписувала, що я, ставши мером, ще багато чого "розгрібав... Це була тимчасова людина, на яку набагато зручніше тиснути, особливо тим депутатам, які її і призначили", – зауважив очільник Дніпра."Мер дуже потрібен, але це справа лучан! Я не можу втручатися у проблеми інших територіальних громад, оскільки між міськими головами існує певна корпоративна етика", – резюмував Борис Філатов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію