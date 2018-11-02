Загинув працівник станції: у столиці на заправці стався вибух. ВІДЕО





Про це повідомляє портал



“Попередньо, зайнялась невідома речовина на заправці. На жаль, один зі співробітників від отриманих травм помер”, – йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що на місці працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група, швидка допомога, працівники ДСНС. Причину вибуху на автозаправці з’ясовує слідство. Їм доручено з’ясувати, яка саме речовина спровокувала пожежу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на автозаправці зайнялась невідома речовина, внаслідок чого загинув працівник АЗС.Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua “Попередньо, зайнялась невідома речовина на заправці. На жаль, один зі співробітників від отриманих травм помер”, – йдеться в повідомленні.Також повідомляється, що на місці працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група, швидка допомога, працівники ДСНС. Причину вибуху на автозаправці з’ясовує слідство. Їм доручено з’ясувати, яка саме речовина спровокувала пожежу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію