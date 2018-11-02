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Загинув працівник станції: у столиці на заправці стався вибух. ВІДЕО

Загинув працівник станції: у столиці на заправці стався вибух. ВІДЕО
У Києві на автозаправці зайнялась невідома речовина, внаслідок чого загинув працівник АЗС.

Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.

“Попередньо, зайнялась невідома речовина на заправці. На жаль, один зі співробітників від отриманих травм помер”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на місці працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група, швидка допомога, працівники ДСНС. Причину вибуху на автозаправці з’ясовує слідство. Їм доручено з’ясувати, яка саме речовина спровокувала пожежу.




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Теги: автозаправка, вибух, станція, Київ
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