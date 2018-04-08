Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО
Сьогодні, 22:28
Делегація Волинської єпархії УПЦ отримала Благодатний Вогонь.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook написав голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.
"З Божою поміччю їдемо на Волинь! Чекайте святиню у головних храмах Луцька", – йдеться в дописі.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook написав голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.
"З Божою поміччю їдемо на Волинь! Чекайте святиню у головних храмах Луцька", – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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