Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО





Про це повідомляє на своїй сторінці у Олег Точинський.



"З Божою поміччю їдемо на Волинь! Чекайте святиню у головних храмах Луцька", – йдеться в дописі.















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