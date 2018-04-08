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Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО

Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО
Делегація Волинської єпархії УПЦ отримала Благодатний Вогонь.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook написав голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.

"З Божою поміччю їдемо на Волинь! Чекайте святиню у головних храмах Луцька", – йдеться в дописі.

Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО

Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО

Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО

Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО

Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО

Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО

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Теги: Благодатний вогонь
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