У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО
27 квітень, 23:32
У мешканця села Видерта Камінь-Каширського району згорів дерев'яний хлів. Пожежа трапилась в суботу, 27 квітня.
Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
"На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру та місцевої пожежної охорони села Видерта, які о 15:02 локалізували пожежу, а о 15:45 ліквідували полум’я.
Ймовірна попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
"На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру та місцевої пожежної охорони села Видерта, які о 15:02 локалізували пожежу, а о 15:45 ліквідували полум’я.
Ймовірна попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника", - йдеться в повідомленні.
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