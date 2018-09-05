вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО

У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО
У мешканця села Видерта Камінь-Каширського району згорів дерев'яний хлів. Пожежа трапилась в суботу, 27 квітня.

Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

"На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру та місцевої пожежної охорони села Видерта, які о 15:02 локалізували пожежу, а о 15:45 ліквідували полум’я.

Ймовірна попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника", - йдеться в повідомленні.

У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО
У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО
У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерев'яний хілв, сіно, пожежа, Видерта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Євгеній Шелігацький Євгеній
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО
27 квітень, 23:32
Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО
27 квітень, 22:28
Загинув працівник станції: у столиці на заправці стався вибух. ВІДЕО
27 квітень, 22:21
«Луцьку дуже потрібен мер», – міський голова Дніпра
27 квітень, 21:45
Схожі новини
У селі на Волині згоріли тонни сіна та соломи У селі на Волині згоріли тонни сіна та соломи
05 вересень, 2018, 10:42
За добу на Волині трапилось 4 пожежі За добу на Волині трапилось 4 пожежі
08 червень, 2016, 12:04
На Волині згоріло майже 200 тонн сіна На Волині згоріло майже 200 тонн сіна
14 липень, 2015, 12:38
Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО
26 квітень, 23:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО
27 квітень, 23:32
 0
Делегація волинських священнослужителів отримала Благодатний вогонь. ФОТО
27 квітень, 22:28
 0
Загинув працівник станції: у столиці на заправці стався вибух. ВІДЕО
27 квітень, 22:21
 0
«Луцьку дуже потрібен мер», – міський голова Дніпра
27 квітень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8