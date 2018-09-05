У волинянина згорів дерев'яний хлів із сіном. ФОТО





Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



"На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру та місцевої пожежної охорони села Видерта, які о 15:02 локалізували пожежу, а о 15:45 ліквідували полум’я.



Ймовірна попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканця села Видерта Камінь-Каширського району згорів дерев'яний хлів. Пожежа трапилась в суботу, 27 квітня.Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області."На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру та місцевої пожежної охорони села Видерта, які о 15:02 локалізували пожежу, а о 15:45 ліквідували полум’я.Ймовірна попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника", - йдеться в повідомленні.

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