Під час пожежі волинський рятувальник запобіг перекиданню вогню на сусідні будинки. ФОТО





Локалізували вогонь о 18:10 та повністю ліквідували пожежу о 18:40 працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Боровне та Гута-Боровенська. Про це



Ймовірна попередня причина пожежі - коротке замикання електромережі.



"Приємно відмітити те, що пожежний рятувальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Маневичі Віктор Сидорук, який проживає в с. Оленине, не залишився осторонь, та ще до прибуття рятувальників з районного центру, долучився до першочергових дій щодо гасіння пожежі разом з місцевими пожежними командами, вибравши правильний необхідний вирішальний напрямок оперативних дій, в результаті чого не допущено розповсюдження вогню на інші сусідні будівлі", - пишуть рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 квітня в селі Оленине Камінь-Каширського району зайнялися дві господарські будівлі (дерев'яна та із шлакоблоків).Локалізували вогонь о 18:10 та повністю ліквідували пожежу о 18:40 працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Боровне та Гута-Боровенська. Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.Ймовірна попередня причина пожежі - коротке замикання електромережі."Приємно відмітити те, що пожежний рятувальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Маневичі, який проживає в с. Оленине, не залишився осторонь, та ще до прибуття рятувальників з районного центру, долучився до першочергових дій щодо гасіння пожежі разом з місцевими пожежними командами, вибравши правильний необхідний вирішальний напрямок оперативних дій, в результаті чого не допущено розповсюдження вогню на інші сусідні будівлі", - пишуть рятувальники.

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