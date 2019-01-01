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Під час пожежі волинський рятувальник запобіг перекиданню вогню на сусідні будинки. ФОТО

Під час пожежі волинський рятувальник запобіг перекиданню вогню на сусідні будинки. ФОТО
27 квітня в селі Оленине Камінь-Каширського району зайнялися дві господарські будівлі (дерев'яна та із шлакоблоків).

Локалізували вогонь о 18:10 та повністю ліквідували пожежу о 18:40 працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони сіл Боровне та Гута-Боровенська. Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Ймовірна попередня причина пожежі - коротке замикання електромережі.

"Приємно відмітити те, що пожежний рятувальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Маневичі Віктор Сидорук, який проживає в с. Оленине, не залишився осторонь, та ще до прибуття рятувальників з районного центру, долучився до першочергових дій щодо гасіння пожежі разом з місцевими пожежними командами, вибравши правильний необхідний вирішальний напрямок оперативних дій, в результаті чого не допущено розповсюдження вогню на інші сусідні будівлі", - пишуть рятувальники.

Під час пожежі волинський рятувальник запобіг перекиданню вогню на сусідні будинки. ФОТО
Під час пожежі волинський рятувальник запобіг перекиданню вогню на сусідні будинки. ФОТО
Під час пожежі волинський рятувальник запобіг перекиданню вогню на сусідні будинки. ФОТО

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Теги: вогонь, пожежа, Оленине
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