У США поліцейські поранили в голову трьох дітей





Про це пише видання



Мати трьох поранених дітей розповіла, що двоє діток отримали рани голови, а третю поранили в обличчя.



"Моя 4-річна дочка була розстріляна в голову, і у неї куля в мозку, а 5-річний син отримав перелом черепа. В 1-річної дитини вогнепальне поранення обличчя", - розповіла матір постраждалих дітей Олівія Хілл.



Водночас вона розповіла, що її 2-річна дитина, яка також була у автомобілі, не постраждала.



Олівія і четверо дітей перебували в пікапі разом з Вільямом Деваун Сміт, коли два офіцери підійшли до нього та почали стріляти.



Слідчі не визначили, що стало причиною стрілянини, під час якої також було поранено і самого підозрюваного.



У поліції розповіли, що чоловік увійшов через задній вхід ресторану, притиснув якийсь предмет до спини працівника і вимагав гроші. Поліція повідомила, що робітник вручив гроші, а грабіжник пішов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У штаті Оклахома поліцейські поранили трьох дітей під час затримання 21-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні ресторану.Про це пише видання АР Мати трьох поранених дітей розповіла, що двоє діток отримали рани голови, а третю поранили в обличчя."Моя 4-річна дочка була розстріляна в голову, і у неї куля в мозку, а 5-річний син отримав перелом черепа. В 1-річної дитини вогнепальне поранення обличчя", - розповіла матір постраждалих дітейВодночас вона розповіла, що її 2-річна дитина, яка також була у автомобілі, не постраждала.Олівія і четверо дітей перебували в пікапі разом з, коли два офіцери підійшли до нього та почали стріляти.Слідчі не визначили, що стало причиною стрілянини, під час якої також було поранено і самого підозрюваного.У поліції розповіли, що чоловік увійшов через задній вхід ресторану, притиснув якийсь предмет до спини працівника і вимагав гроші. Поліція повідомила, що робітник вручив гроші, а грабіжник пішов.

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