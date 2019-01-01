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У США поліцейські поранили в голову трьох дітей

У США поліцейські поранили в голову трьох дітей
У штаті Оклахома поліцейські поранили трьох дітей під час затримання 21-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні ресторану.

Про це пише видання АР.

Мати трьох поранених дітей розповіла, що двоє діток отримали рани голови, а третю поранили в обличчя.

"Моя 4-річна дочка була розстріляна в голову, і у неї куля в мозку, а 5-річний син отримав перелом черепа. В 1-річної дитини вогнепальне поранення обличчя", - розповіла матір постраждалих дітей Олівія Хілл.

Водночас вона розповіла, що її 2-річна дитина, яка також була у автомобілі, не постраждала.

Олівія і четверо дітей перебували в пікапі разом з Вільямом Деваун Сміт, коли два офіцери підійшли до нього та почали стріляти.

Слідчі не визначили, що стало причиною стрілянини, під час якої також було поранено і самого підозрюваного.

У поліції розповіли, що чоловік увійшов через задній вхід ресторану, притиснув якийсь предмет до спини працівника і вимагав гроші. Поліція повідомила, що робітник вручив гроші, а грабіжник пішов.

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Теги: США, стрілянина, діти, поранення, голова, поліція
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