Хворі та голодні: на Дніпропетровщині занепадає кінний завод. ВІДЕО





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Спортивні породи тут вирощують для участі у змаганнях, скакуни популярні й закордоном. Та зараз вони ледве виживають – від голоду у виснажених тварин випирають ребра та кістки.



Годувати бідолашних нічим – у коморах ані зернини, залишилося тільки сіно й очерет.



Поки волонтери мішками привозять корм і рятують копитних, директор знизує плечима та у відсутності харчів звинувачує погоду.



Корм, який привозять волонтери, вистачає на тиждень. Дніпропетровський кінний завод – це філія державного підприємства кінництва України. Саме воно мало б займатися фінансуванням і забезпеченням усім необхідним. Однак після реорганізації, переконані місцеві, власників цікавить лише нажива.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хворі коні і з відкритими ранами – так виглядає кожна друга тварина на кінному заводі, що на Дніпропетровщині. Загалом їх 240 голів.Про це йдеться у сюжеті Фактів Спортивні породи тут вирощують для участі у змаганнях, скакуни популярні й закордоном. Та зараз вони ледве виживають – від голоду у виснажених тварин випирають ребра та кістки.Годувати бідолашних нічим – у коморах ані зернини, залишилося тільки сіно й очерет.Поки волонтери мішками привозять корм і рятують копитних, директор знизує плечима та у відсутності харчів звинувачує погоду.Корм, який привозять волонтери, вистачає на тиждень. Дніпропетровський кінний завод – це філія державного підприємства кінництва України. Саме воно мало б займатися фінансуванням і забезпеченням усім необхідним. Однак після реорганізації, переконані місцеві, власників цікавить лише нажива.

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