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Хворі та голодні: на Дніпропетровщині занепадає кінний завод. ВІДЕО

Хворі та голодні: на Дніпропетровщині занепадає кінний завод. ВІДЕО
Хворі коні і з відкритими ранами – так виглядає кожна друга тварина на кінному заводі, що на Дніпропетровщині. Загалом їх 240 голів.

Про це йдеться у сюжеті Фактів.

Спортивні породи тут вирощують для участі у змаганнях, скакуни популярні й закордоном. Та зараз вони ледве виживають – від голоду у виснажених тварин випирають ребра та кістки.

Годувати бідолашних нічим – у коморах ані зернини, залишилося тільки сіно й очерет.

Поки волонтери мішками привозять корм і рятують копитних, директор знизує плечима та у відсутності харчів звинувачує погоду.

Корм, який привозять волонтери, вистачає на тиждень. Дніпропетровський кінний завод – це філія державного підприємства кінництва України. Саме воно мало б займатися фінансуванням і забезпеченням усім необхідним. Однак після реорганізації, переконані місцеві, власників цікавить лише нажива.


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Теги: коні, завод, голод
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