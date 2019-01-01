На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий. ФОТО
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В суботу, 27 квітня, близько 17:30 в одному з житлових будинків м. Вознесенськ Миколаївської області внаслідок вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця.
Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.
Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний сплеск, жінка викликала поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.
На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.
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Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.
Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний сплеск, жінка викликала поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.
На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.
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