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На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий. ФОТО

На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий. ФОТО
В суботу, 27 квітня, близько 17:30 в одному з житлових будинків м. Вознесенськ Миколаївської області внаслідок вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний сплеск, жінка викликала поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.

На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.


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Теги: граната, вибух. військовий
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