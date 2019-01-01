На Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий. ФОТО





Про це



Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний сплеск, жінка викликала поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.



На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 27 квітня, близько 17:30 в одному з житлових будинків м. Вознесенськ Миколаївської області внаслідок вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця.Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.Про подію повідомила сусідка загиблого. Почувши гучний сплеск, жінка викликала поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби.На тілі загиблого експерт виявив тілесні ушкодження, характерні для отримання під час спрацювання вибухового пристрою.

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