Сьогодні святкують Великдень: що можна і не варто робити у цей день

Християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, одне з головних релігійних свят —. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.Великоднє богослужіння розпочалося у всіх церквах, після нього традиційно починають освячувати паски. До храмів вчора з Єрусалиму доставили Благодатній вогонь, який зійшов о 14:31 за київським часом.Воскресіння Ісуса Христа з мертвих по трьох днях після смерті - центральна доктрина в християнстві, яка протягом сторіч проповідувалась язичникам і є найважливішою подією (і святом, знаним як Пасха чи Великдень) християнського суспільства.Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.Тому неділя стала святим днем для християн і теж зветься Господнім Днем. Для древніх євреїв Господнім днем був останній сьомий день тижня — субота. Тому четверта заповідь Шануй день Господній, щоби святити його розуміється християнами і юдеями по-різному.Для християн Господній день воскресіння — неділя — став днем відпочинку. Звідси його українська назва — неділя (від не ділати, не робити, тобто відпочивати). Також виконання будь-якої праці в неділю в християнстві вважається гріхом і недодержанням четвертої заповіді, оскільки така праця порушує святість Господнього дня, яка полягає в спокої та мирі.Не можна сваритися, пліткувати, злословити.Не можна пити багато алкоголю.Не можна вінчатися.Не можна робити ремонт чи прибирати.Не можна важко працювати, якщо це не є необхідним.Не можна грати в азартні ігри.За стіл слід сідати всією родиною, щоб увесь рік бути разом.В цей день потрібно веселитися.Потрібно давати милостиню тим, хто цього потребує.Якщо перехреститися, коли почуєш великодній дзвін, і попросити здоров’я, то одужаєш.