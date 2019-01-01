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Сьогодні святкують Великдень: що можна і не варто робити у цей день

Сьогодні святкують Великдень: що можна і не варто робити у цей день
Християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, одне з головних релігійних свят — Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.

Великоднє богослужіння розпочалося у всіх церквах, після нього традиційно починають освячувати паски. До храмів вчора з Єрусалиму доставили Благодатній вогонь, який зійшов о 14:31 за київським часом.

Воскресіння Ісуса Христа з мертвих по трьох днях після смерті - центральна доктрина в християнстві, яка протягом сторіч проповідувалась язичникам і є найважливішою подією (і святом, знаним як Пасха чи Великдень) християнського суспільства.

Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.

Тому неділя стала святим днем для християн і теж зветься Господнім Днем. Для древніх євреїв Господнім днем був останній сьомий день тижня — субота. Тому четверта заповідь Шануй день Господній, щоби святити його розуміється християнами і юдеями по-різному.

Для християн Господній день воскресіння — неділя — став днем відпочинку. Звідси його українська назва — неділя (від не ділати, не робити, тобто відпочивати). Також виконання будь-якої праці в неділю в християнстві вважається гріхом і недодержанням четвертої заповіді, оскільки така праця порушує святість Господнього дня, яка полягає в спокої та мирі.

Що не можна робити у Великдень?

Не можна сваритися, пліткувати, злословити.

Не можна пити багато алкоголю.

Не можна вінчатися.

Не можна робити ремонт чи прибирати.

Не можна важко працювати, якщо це не є необхідним.

Не можна грати в азартні ігри.

Що треба робити в це свято?

За стіл слід сідати всією родиною, щоб увесь рік бути разом.

В цей день потрібно веселитися.

Потрібно давати милостиню тим, хто цього потребує.

Якщо перехреститися, коли почуєш великодній дзвін, і попросити здоров’я, то одужаєш.

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Теги: Великдень, Пасха, святкування
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