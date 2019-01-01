Сьогодні святкують Великдень: що можна і не варто робити у цей день
Сьогодні, 09:07
Християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, одне з головних релігійних свят — Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.
Великоднє богослужіння розпочалося у всіх церквах, після нього традиційно починають освячувати паски. До храмів вчора з Єрусалиму доставили Благодатній вогонь, який зійшов о 14:31 за київським часом.
Воскресіння Ісуса Христа з мертвих по трьох днях після смерті - центральна доктрина в християнстві, яка протягом сторіч проповідувалась язичникам і є найважливішою подією (і святом, знаним як Пасха чи Великдень) християнського суспільства.
Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.
Тому неділя стала святим днем для християн і теж зветься Господнім Днем. Для древніх євреїв Господнім днем був останній сьомий день тижня — субота. Тому четверта заповідь Шануй день Господній, щоби святити його розуміється християнами і юдеями по-різному.
Для християн Господній день воскресіння — неділя — став днем відпочинку. Звідси його українська назва — неділя (від не ділати, не робити, тобто відпочивати). Також виконання будь-якої праці в неділю в християнстві вважається гріхом і недодержанням четвертої заповіді, оскільки така праця порушує святість Господнього дня, яка полягає в спокої та мирі.
Що не можна робити у Великдень?
Не можна сваритися, пліткувати, злословити.
Не можна пити багато алкоголю.
Не можна вінчатися.
Не можна робити ремонт чи прибирати.
Не можна важко працювати, якщо це не є необхідним.
Не можна грати в азартні ігри.
Що треба робити в це свято?
За стіл слід сідати всією родиною, щоб увесь рік бути разом.
В цей день потрібно веселитися.
Потрібно давати милостиню тим, хто цього потребує.
Якщо перехреститися, коли почуєш великодній дзвін, і попросити здоров’я, то одужаєш.
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Великоднє богослужіння розпочалося у всіх церквах, після нього традиційно починають освячувати паски. До храмів вчора з Єрусалиму доставили Благодатній вогонь, який зійшов о 14:31 за київським часом.
Воскресіння Ісуса Христа з мертвих по трьох днях після смерті - центральна доктрина в християнстві, яка протягом сторіч проповідувалась язичникам і є найважливішою подією (і святом, знаним як Пасха чи Великдень) християнського суспільства.
Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.
Тому неділя стала святим днем для християн і теж зветься Господнім Днем. Для древніх євреїв Господнім днем був останній сьомий день тижня — субота. Тому четверта заповідь Шануй день Господній, щоби святити його розуміється християнами і юдеями по-різному.
Для християн Господній день воскресіння — неділя — став днем відпочинку. Звідси його українська назва — неділя (від не ділати, не робити, тобто відпочивати). Також виконання будь-якої праці в неділю в християнстві вважається гріхом і недодержанням четвертої заповіді, оскільки така праця порушує святість Господнього дня, яка полягає в спокої та мирі.
Що не можна робити у Великдень?
Не можна сваритися, пліткувати, злословити.
Не можна пити багато алкоголю.
Не можна вінчатися.
Не можна робити ремонт чи прибирати.
Не можна важко працювати, якщо це не є необхідним.
Не можна грати в азартні ігри.
Що треба робити в це свято?
За стіл слід сідати всією родиною, щоб увесь рік бути разом.
В цей день потрібно веселитися.
Потрібно давати милостиню тим, хто цього потребує.
Якщо перехреститися, коли почуєш великодній дзвін, і попросити здоров’я, то одужаєш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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