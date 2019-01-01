У Луцьку вночі запалили велике багаття з автошин. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Ковельська у Великодню ніч запалили багаття з автошин.Про це написав ректор Луцького НТУна своїй сторінці у facebook."Варвари запалили багаття з автошин на вул. Ковельська, район ставків. Більш як 20 хв немає ні поліції, ні пожежних! Нажаль, немає в Луцьку мера. І це відчутньо!", - йдеться у дописі.До слова, на Волині у молоді є така традиція на Пасху палити шини. У коментарях під дописом стверджують, що дощ і пожежники загасили вогонь.