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У Луцьку вночі запалили велике багаття з автошин. ВІДЕО

У Луцьку вночі запалили велике багаття з автошин. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельська у Великодню ніч запалили багаття з автошин.

Про це написав ректор Луцького НТУ Петро Савчук на своїй сторінці у facebook.

"Варвари запалили багаття з автошин на вул. Ковельська, район ставків. Більш як 20 хв немає ні поліції, ні пожежних! Нажаль, немає в Луцьку мера. І це відчутньо!", - йдеться у дописі.

До слова, на Волині у молоді є така традиція на Пасху палити шини. У коментарях під дописом стверджують, що дощ і пожежники загасили вогонь.


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Теги: Великдень, пожежа
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Коментарі 3
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Какие это "варвары" -это АКТИВИСТЫ,вспомните кто палил шины на Майдане...только активисты были удостоины этой привелегии.
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З допису видно, що ректор - просто неук, який не знає, що НА ЖАЛЬ пишеться роздільно)))
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Дибіл !!!
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