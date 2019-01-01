У Луцьку вночі запалили велике багаття з автошин. ВІДЕО
Сьогодні, 09:21
У Луцьку на вулиці Ковельська у Великодню ніч запалили багаття з автошин.
Про це написав ректор Луцького НТУ Петро Савчук на своїй сторінці у facebook.
"Варвари запалили багаття з автошин на вул. Ковельська, район ставків. Більш як 20 хв немає ні поліції, ні пожежних! Нажаль, немає в Луцьку мера. І це відчутньо!", - йдеться у дописі.
До слова, на Волині у молоді є така традиція на Пасху палити шини. У коментарях під дописом стверджують, що дощ і пожежники загасили вогонь.
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Про це написав ректор Луцького НТУ Петро Савчук на своїй сторінці у facebook.
"Варвари запалили багаття з автошин на вул. Ковельська, район ставків. Більш як 20 хв немає ні поліції, ні пожежних! Нажаль, немає в Луцьку мера. І це відчутньо!", - йдеться у дописі.
До слова, на Волині у молоді є така традиція на Пасху палити шини. У коментарях під дописом стверджують, що дощ і пожежники загасили вогонь.
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Коментарі 3
Какие это "варвары" -это АКТИВИСТЫ,вспомните кто палил шины на Майдане...только активисты были удостоины этой привелегии.
З допису видно, що ректор - просто неук, який не знає, що НА ЖАЛЬ пишеться роздільно)))
Дибіл !!!
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