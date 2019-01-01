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Волинянину, який давав хабара патрульним, «впаяли» штраф

Волинянину, який давав хабара патрульним, «впаяли» штраф
На Волині водій, якого зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху, давав поліцейським 400 гривень хабара, щоб його не притягували до адміністративної відповідальності, однак в підсумку вимушений буде заплатити 8 тисяч 500 гривень штрафу, який йому призначив суд.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 25 березня у ході здійснення патрулювання двоє патрульних помітили автомобіль Ford Transit на автодорозі Н-17 траса Луцьк-Радехів-Львів поблизу села Ратнів Луцького району, водій якого рухався з порушенням – без увімкненого ближнього світла фар. Зокрема, патрульні зупинили автомобіль, аби скласти на водія протокол про адміністративне правопорушення.

Однак під час роз’яснення складу вчинених адміністративних правопорушень водій Ford висловив пропозицію про надання поліцейським неправомірної вигоди, щоб його не притягували до адміністративної відповідальності. Повідомлення патрульних про те, що такі дії є неправомірними, чоловіка не спинило, і він поклав на панель службового автомобіля 400 гривень, надавши тим самим неправомірну вигоду.

Зазначимо, що під час досудового розслідування між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.

Таким чином, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.

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Теги: хабар, патрульний, водій
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