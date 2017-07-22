Українців попередили про грози і шквали
Сьогодні, 11:01
Синоптики попередили про грози і шквали в окремих областях України.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"За даними УкрГідрометцентру, 28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с. ( I рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області 28 квітня гроза ( I рівень небезпечності жовтий)", - йдеться у повідомлені.
У більшості регіонів України в неділю утримається температура +20 +26 градусів. При цьому вночі температура опуститься до +7...+12 градусів.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"За даними УкрГідрометцентру, 28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с. ( I рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області 28 квітня гроза ( I рівень небезпечності жовтий)", - йдеться у повідомлені.
У більшості регіонів України в неділю утримається температура +20 +26 градусів. При цьому вночі температура опуститься до +7...+12 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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