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Лучанин вночі побив чоловіка та вкрав у нього гаманець з 12 тисячами

Лучанин вночі побив чоловіка та вкрав у нього гаманець з 12 тисячами
У Луцьку на вулиці Гордіюк неодноразово судимий лучанин побив чоловіка та вкрав у нього гаманець з 12 тисячами гривень. За цей злочин лучанин отримав чотири роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайнного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

11 липня 2018 року близько 22.00 години обвинувачений перебував у дворі на вулиці Гордіюк, 29, у Луцьку. Злочинець вдарив чоловіка в обличчя та викрав з кишені його штанів гаманець з 12 тисячами гривень.

Обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та просив суворо його не карати. Натомість потерпілий чоловік зазначив, що шкода йому частково відшкодована – повернуто 5250 гривень. Щодо призначення міри покарання обвинуваченому, то він погодився із покаранням, яке запропонував прокурор.

До слова, обвинувачений був раніше неодноразово судимий, тож суд врахував це при виборі міри покарання.

Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, Луцьк
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