Показали, як Зеленський відпочиває у Туреччині





Як пише в неділю турецьке агентство "Анадолу", політик зупинився в одному з п'ятизіркових готелів у кварталі Гюверджинлік, - пише



Агентство відзначає, що в суботу ввечері Зеленський разом із сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.



"Зеленський весело провів час, жартував зі співробітниками ресторану і навіть на деякий час зайняв місце кухаря, посмаживши м'ясо на грилі", - йдеться у тексті.



"Анадолу" зазначає, що до ресторану був допущений лише фотограф цього агентства.



В районі готелю і об'єктів, які відвідує Зеленський, вжили особливих заходів безпеки.



Нагадаємо, 25 квітня переможець президентських виборів Володимир Зеленський повідомив, що







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