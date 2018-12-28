Як у Володимирі святили паски. ФОТО





Приблизно о п’ятій годині ранку великодні кошики освятили в храмах Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та соборі Різдва Христового, - пише



Чимало вірян прийшли на літургію відразу після опівночі. Більшість почала збиратися після 4-ої години ранку.



Зранку усі усміхнені вирушили снідати свяченим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі 28-го квітня сотні володимирчан, серед яких і багато дітей, відвідали святкові богослужіння у храмах Володимира-Волинського.Приблизно о п’ятій годині ранку великодні кошики освятили в храмах Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та соборі Різдва Христового, - пише Буг Чимало вірян прийшли на літургію відразу після опівночі. Більшість почала збиратися після 4-ої години ранку.Зранку усі усміхнені вирушили снідати свяченим.

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