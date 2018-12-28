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Як у Володимирі святили паски. ФОТО

Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Уночі 28-го квітня сотні володимирчан, серед яких і багато дітей, відвідали святкові богослужіння у храмах Володимира-Волинського.

Приблизно о п’ятій годині ранку великодні кошики освятили в храмах Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та соборі Різдва Христового, - пише Буг.

Чимало вірян прийшли на літургію відразу після опівночі. Більшість почала збиратися після 4-ої години ранку.

Зранку усі усміхнені вирушили снідати свяченим.
Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Як у Володимирі святили паски. ФОТО
Як у Володимирі святили паски. ФОТО

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Теги: Пасха, Володимир-Волинський, свято
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