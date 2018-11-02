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У Києві чоловік підірвав себе та дружину гранатою

У Києві чоловік підірвав себе та дружину гранатою
У столиці чоловік загинув у результаті вибуху гранати у квартирі.

Інформацію про це УНН повідомили у правохоронних органах.

Чоловік, 1975 року народження, посварився зі своєю цивільною дружиною. Попередньо встановили, що під час сварки чоловік дістав гранату Ф-1 та підірвав її.

У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а жінка 1981 року народження, госпіталізована з численним пораненями.

За даним фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини події.

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Теги: Київ, граната, вибух
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