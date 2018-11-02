У Києві чоловік підірвав себе та дружину гранатою





Інформацію про це



Чоловік, 1975 року народження, посварився зі своєю цивільною дружиною. Попередньо встановили, що під час сварки чоловік дістав гранату Ф-1 та підірвав її.



У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а жінка 1981 року народження, госпіталізована з численним пораненями.



За даним фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці чоловік загинув у результаті вибуху гранати у квартирі.Інформацію про це УНН повідомили у правохоронних органах.Чоловік, 1975 року народження, посварився зі своєю цивільною дружиною. Попередньо встановили, що під час сварки чоловік дістав гранату Ф-1 та підірвав її.У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а жінка 1981 року народження, госпіталізована з численним пораненями.За даним фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини події.

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