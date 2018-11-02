У Києві чоловік підірвав себе та дружину гранатою
Сьогодні, 13:09
У столиці чоловік загинув у результаті вибуху гранати у квартирі.
Інформацію про це УНН повідомили у правохоронних органах.
Чоловік, 1975 року народження, посварився зі своєю цивільною дружиною. Попередньо встановили, що під час сварки чоловік дістав гранату Ф-1 та підірвав її.
У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а жінка 1981 року народження, госпіталізована з численним пораненями.
За даним фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини події.
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Інформацію про це УНН повідомили у правохоронних органах.
Чоловік, 1975 року народження, посварився зі своєю цивільною дружиною. Попередньо встановили, що під час сварки чоловік дістав гранату Ф-1 та підірвав її.
У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а жінка 1981 року народження, госпіталізована з численним пораненями.
За даним фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини події.
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