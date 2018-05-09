Свято, що об'єднує: Покровський привітав лучан з Великоднем

Депутат Луцької міської радиразом з командою Громадянського Руху "СВІДОМІ" привітав лучан з Великоднем.Відповідні привітання розміщені на офіційних сторінках у "Facebook", пише Конкурент.Дорогі лучани! Щиро вітаю вас з Великоднем! Це світле свято об’єднує усіх нас, українців, та надихає на добрі справи. Великдень – це символ відродження та оновлення. Символ непорушної віри, любові та надії на перемогу добра. Нехай цей святковий час принесе у ваші домівки мир, злагоду та добробут. Бажаю усім нам впевненості у майбутньому, терпіння і згуртованості. Ми здолаємо будь-які труднощі, головне – це віра у власні сили та наполеглива праця. З Великоднем!Друзі, однодумці, дорогі лучани! Щиро вітаємо вас з Великоднем! Нехай це світле свято, що є символом віри, любові та перемоги добра, принесе кожній українській родині мир. Бажаємо вам міцного здоров’я, злагоди та добробуту. Попереду нас чекають непрості часи. Але ми українці уже неодноразово довели свою силу та незламність. Наш народ об’єднує віра. Віра у перемогу. Віра у гідне європейське життя. Віра в єдину, соборну і незалежну Україну, що обов’язково відродиться і розквітне, завдяки нашій наполегливій праці та згуртованості.Долучився до вітань і співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Давайте цінувати прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.