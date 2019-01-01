Дружина волинського Героя лишилася одна з трьома малолітніми дітьми на руках

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Маленька красунечка Софійка завтра 29 квітня святкуватиме день народженння. Вона є донькою– молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, який трагічно загинув 31 липня 2014 року під час мінометного обстрілу ВІПС «Василівка» (ВПС «Амвросіївка») у районі с. Василівка Амвросіївського р-ну Донецької області, разом зі ще 4-ма прикордонниками. Молода дружина Юлія лишилася одна з трьома малолітніми дітьми на руках, і покластися зі своїми проблемами їй було ні на кого.Нині ж наймолодше дитя Сергія зустрічатиме уже 9-мий свій День народження, і вже більш ніж половину зі свого прожитого юного віку – без присутності свого татка, душа котрого на небі. Соня ходить до третього класу і зі шкільної програми до вподоби практично усі предмети, а особливо математика та позакласне читання. Трошки складніше їй вдається оволодіти англійською мовою.Про свої захоплення дівчинка розповідає так: «я люблю малювати, розмальовувати, гратися в ляльки. Вже вмію сідати на шпагат. Ходжу другий рік на сучасні спортивно-бальні танці і мені це дуже подобається! Особливо люблю привозити медалі за призові місця з конкурсів. А ще відвідую гурток гри на піаніно, хор та танці хіп-хоп. Люблю співати, грати і танцювати а на даний момент саме співачкою Софійка бачить себе у найзаповітніших своїх мріях. А однією із фавориток сучасної естради для дівчинки є Надія Дорофеєва. Також серед улюбленців Дзідзьо та Monatik.Сонічка полюбляє дивитися мультфільми. Ляльки та принцеси лишилися її улюбленими іграшками, тож вона залюбки підбирає їм нові вбрання і вигадує з ними цікаві історії.Наша іменинниця також дуже любить тварин. Їй до вподоби собаки, коти і хом’ячки. Колись у родині мешкав чорний кіт Дружок, який був сильним та самостійним, цілими днями пропадав на вулиці, а додому повертався лише на нічліг. Софійка любила за ним доглядати та гладити його чорну блискучу шубку. А нині з сімейством проживає собака Шрек (який дуже любить обдирати шпалери у помешканні). Частково обов’язки по догляду за домашніми тваринками лягають і на Софійчині плечі, але це їй лише в радість.Дівчинці пощастило побувати за кордоном у Польщі та Болгарії, завдяки зусиллям волонтерів. Вона пригадує, що здобула там безліч друзів, з якими завжди весело проводили час разом і тому дуже сумує за ними. Любить дівчинка і нечасті зустрічі у колі волонтерів та інших діток Небесного Легіону у Луцьку, бо це завжди море вражень та емоцій. Тому безмежно вдячна цим небайдужим людям. А ще Софія мріє колись гайнути в мандрівку до США, і ми переконані, що дуже скоро її мрія стане реальністю, головне, щиро в це вірити.Проте незважаючи на бажання побачити світ, дитина полеглого Героя вже в такому віці є патріоткою своєї Вітчизни: «Україна – це моя держава, це моя сім’я. Мені подобається Україна, бо вона – моя рідна земля!», - щиро, та вже не по-дитячому говорить наша Соня.ГУЛЮК СОФІЯ – невдовзі 9 років (29.04.2010). м. Луцьк. Зріст: 140 см; Розмір взуття: 35.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.