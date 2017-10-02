Працівник обікрав відомий завод на Волині на чималу суму грошей





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, обвинувачений, який був працівником ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ», повідомивши охоронцям неправдиву інформацію про необхідність вивезення товарно-матеріальних цінностей, як підставу для пропуску на територію, проник в складське приміщення компанії, залучивши до цього чоловіка, який не знав про його наміри крадіжки.



Зокрема, він викрав: дві тисячі вісімсот вісім одиниць стрічки з поліестрового волокна марки «Certoplast», сто п’ятдесят сім рулонів мідних провідників загальною вагою 1275 кг, дві упаковки полімерних кліпсів марки «Hellermann Tyton», один бланкувач марки «Garant», одні ножиці канцелярські марки «Buromax». Загальна вартість викраденого становить 104 тисячі 907 гривень.



Зазначимо, що обвинувачений свою вину визнав, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати. Натомість представник «Кромберга» повідомив, що збитки їм відшкодовано шляхом повернення майна.



Таким чином, суд визнав крадія винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі, проте змінив його на умовне строком на 1 рік 6 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівник ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ» викрав зі складу, який належить компанії, товарно-матеріальних цінностей на майже 105 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, обвинувачений, який був працівником ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ», повідомивши охоронцям неправдиву інформацію про необхідність вивезення товарно-матеріальних цінностей, як підставу для пропуску на територію, проник в складське приміщення компанії, залучивши до цього чоловіка, який не знав про його наміри крадіжки.Зокрема, він викрав: дві тисячі вісімсот вісім одиниць стрічки з поліестрового волокна марки «Certoplast», сто п’ятдесят сім рулонів мідних провідників загальною вагою 1275 кг, дві упаковки полімерних кліпсів марки «Hellermann Tyton», один бланкувач марки «Garant», одні ножиці канцелярські марки «Buromax». Загальна вартість викраденого становить 104 тисячі 907 гривень.Зазначимо, що обвинувачений свою вину визнав, розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати. Натомість представник «Кромберга» повідомив, що збитки їм відшкодовано шляхом повернення майна.Таким чином, суд визнав крадія винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі, проте змінив його на умовне строком на 1 рік 6 місяців.

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