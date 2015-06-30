Підліток впав з мосту, роблячи ефектне селфі
Сьогодні, 14:45
У селищі Селекційне Харківської області 13-річний хлопець зірвався з залізничного мосту.
Підлітка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, - пише ГУ нацполіції в Харківській області.
інцидент стався близько 19:50 27 квітня.
«За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю», – йдеться в повідомленні.
Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Підлітка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, - пише ГУ нацполіції в Харківській області.
інцидент стався близько 19:50 27 квітня.
«За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю», – йдеться в повідомленні.
Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Підліток впав з мосту, роблячи ефектне селфі
Сьогодні, 14:45
Працівник обікрав відомий завод на Волині на чималу суму грошей
Сьогодні, 14:12
У центрі Луцька зацвіли саджанці сакури. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Свято, що об'єднує: Покровський привітав лучан з Великоднем
Сьогодні, 13:12