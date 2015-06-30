Підліток впав з мосту, роблячи ефектне селфі





Підлітка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, - пише ГУ нацполіції в Харківській області.



інцидент стався близько 19:50 27 квітня.



«За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю», – йдеться в повідомленні.



Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Селекційне Харківської області 13-річний хлопець зірвався з залізничного мосту.Підлітка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, - пише ГУ нацполіції в Харківській області.інцидент стався близько 19:50 27 квітня.«За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю», – йдеться в повідомленні.Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.

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