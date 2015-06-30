вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підліток впав з мосту, роблячи ефектне селфі

Підліток впав з мосту, роблячи ефектне селфі
У селищі Селекційне Харківської області 13-річний хлопець зірвався з залізничного мосту.

Підлітка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, - пише ГУ нацполіції в Харківській області.

інцидент стався близько 19:50 27 квітня.

«За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю», – йдеться в повідомленні.

Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підліток, фото, падіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги
Сьогодні, 15:10
Підліток впав з мосту, роблячи ефектне селфі
Сьогодні, 14:45
Працівник обікрав відомий завод на Волині на чималу суму грошей
Сьогодні, 14:12
У центрі Луцька зацвіли саджанці сакури. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Свято, що об'єднує: Покровський привітав лучан з Великоднем
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив
03 квітень, 14:22
У Володимирі-Волинському районі травмувався підліток У Володимирі-Волинському районі травмувався підліток
30 червень, 2015, 14:42
У Києві 15-річний хлопець ножем порізав матір та бабусю У Києві 15-річний хлопець ножем порізав матір та бабусю
26 квітень, 15:06
Весняний Світязь і оновлена набережна з висоти пташиного польоту. ФОТО Весняний Світязь і оновлена набережна з висоти пташиного польоту. ФОТО
26 квітень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги
Сьогодні, 15:10
 0
Підліток впав з мосту, роблячи ефектне селфі
Сьогодні, 14:45
 0
Працівник обікрав відомий завод на Волині на чималу суму грошей
Сьогодні, 14:12
 0
У центрі Луцька зацвіли саджанці сакури. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
Свято, що об'єднує: Покровський привітав лучан з Великоднем
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8