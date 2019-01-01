На Рівненщині під час заправки газом на АЗС загорілась автівка. ФОТО
Сьогодні, 16:17
На автодорозі Городище-Рівне-Староконстянтинів на території АЗС «Статус ойл» горіла автівка Audi A6.
Інцидент трапився 27 квітня о 21:48, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Як з’ясувалося, під час заправки легкового автомобіля газом зайнявся моторний відсік.
Водій самотужки відкотив машину від АЗС на 30 метрів, а рятувальники тим часом по прибуттю ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих не має.
Вогоь знищив передню частину автомобіля. Причина встановлюється. До гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки ДСНС та 10 рятувальників.
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Інцидент трапився 27 квітня о 21:48, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Як з’ясувалося, під час заправки легкового автомобіля газом зайнявся моторний відсік.
Водій самотужки відкотив машину від АЗС на 30 метрів, а рятувальники тим часом по прибуттю ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих не має.
Вогоь знищив передню частину автомобіля. Причина встановлюється. До гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки ДСНС та 10 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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