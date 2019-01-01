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На Рівненщині під час заправки газом на АЗС загорілась автівка. ФОТО

На Рівненщині під час заправки газом на АЗС загорілась автівка. ФОТО
На автодорозі Городище-Рівне-Староконстянтинів на території АЗС «Статус ойл» горіла автівка Audi A6.

Інцидент трапився 27 квітня о 21:48, - інформує ДСНС України у Рівненській області.

Як з’ясувалося, під час заправки легкового автомобіля газом зайнявся моторний відсік.

Водій самотужки відкотив машину від АЗС на 30 метрів, а рятувальники тим часом по прибуттю ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих не має.

Вогоь знищив передню частину автомобіля. Причина встановлюється. До гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки ДСНС та 10 рятувальників.

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Теги: газ, пожежа
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