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Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги

Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги
Колишній гравець луцької баскетбольної команди «Волиньбаскет» Микола Полюляк став чемпіоном Першої ліги в складі своєї нової команди «ДіДіБао».

У фінальній серії команда з Кам’янця-Подільського двічі перемогла БК «Житомир» та оформила чемпіонство в Першій лізі, - пишуть Волинські новини.

«Колектив у нас зібрався дружній, ми зберегли кістяк команди з минулого сезону та додали декілька виконавців на проблемні позиції! Всі були об’єднані спільною метою і ставили пріоритет команди вище особистого! В окремо взятих матчах кожен міг вийти на провідні ролі, і всі це підтримували», – розповів Полюляк.

«Цей сезон однозначно заношу в актив команди. Ми ставили перед собою найвищі цілі, і ми їх досягли! Це приємно розуміти. Щодо особисто мене, то основна ціль була перемога команди! Ми перемогли – я радий», – зізнався гравець.

«У місті є підтримка, фан-база команди зростає. Стараємось популяризувати баскетбол у місті та регіоні в цілому. Багато людей, які раніше не цікавились баскетболом, починають впізнавати команду та слідкують за результатами», – продовжив Микола.

Нагадаємо, Микола Полюляк був лідером «Волиньбаскета» у його першому суперліговому сезоні 2015/2016 років. Після чого перейшов до «Черкаських мавп», але після зимової перерви знову повернувся до Луцька.

«Луцьк – дуже гарне місто, і я його дуже люблю! Багато друзів і улюблених місць в місті є. Завжди з радістю повертаюсь туди», – зізнався Полюляк.

Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги
Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги
Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги
Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги

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Теги: спорт, чемпіонат, Волиньбаскет, Микола Полюляк
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