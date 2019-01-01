Колишній гравець луцької команди «Волиньбаскет» став чемпіоном Першої ліги

Микола Полюляк став чемпіоном Першої ліги в складі своєї нової команди «ДіДіБао».



У фінальній серії команда з Кам’янця-Подільського двічі перемогла БК «Житомир» та оформила чемпіонство в Першій лізі, - пишуть



«Колектив у нас зібрався дружній, ми зберегли кістяк команди з минулого сезону та додали декілька виконавців на проблемні позиції! Всі були об’єднані спільною метою і ставили пріоритет команди вище особистого! В окремо взятих матчах кожен міг вийти на провідні ролі, і всі це підтримували», – розповів Полюляк.



«Цей сезон однозначно заношу в актив команди. Ми ставили перед собою найвищі цілі, і ми їх досягли! Це приємно розуміти. Щодо особисто мене, то основна ціль була перемога команди! Ми перемогли – я радий», – зізнався гравець.



«У місті є підтримка, фан-база команди зростає. Стараємось популяризувати баскетбол у місті та регіоні в цілому. Багато людей, які раніше не цікавились баскетболом, починають впізнавати команду та слідкують за результатами», – продовжив Микола.



Нагадаємо, Микола Полюляк був лідером «Волиньбаскета» у його першому суперліговому сезоні 2015/2016 років. Після чого перейшов до «Черкаських мавп», але після зимової перерви знову повернувся до Луцька.



«Луцьк – дуже гарне місто, і я його дуже люблю! Багато друзів і улюблених місць в місті є. Завжди з радістю повертаюсь туди», – зізнався Полюляк.





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