Гаївки, танці і частування пасками: лучан кличуть на Великодній фестиваль
Сьогодні, 18:34
У другий день Великодня, 29 квітня відбудеться традиційний етнофестиваль «Великдень у Луцьку».
Цього року змінено фестивальну локацію - заходи проходитимуть у парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки впродовж дня на різних майданчиках, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Програма:
- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;
- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;
- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;
- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;
- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;
- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;
- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;
- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.
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Цього року змінено фестивальну локацію - заходи проходитимуть у парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки впродовж дня на різних майданчиках, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Програма:
- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;
- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;
- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;
- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;
- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;
- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;
- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;
- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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