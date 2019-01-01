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Гаївки, танці і частування пасками: лучан кличуть на Великодній фестиваль

Гаївки, танці і частування пасками: лучан кличуть на Великодній фестиваль
У другий день Великодня, 29 квітня відбудеться традиційний етнофестиваль «Великдень у Луцьку».

Цього року змінено фестивальну локацію - заходи проходитимуть у парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки впродовж дня на різних майданчиках, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Програма:

- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;

- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;

- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;

- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;

- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;

- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;

- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;

- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.


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Теги: Великдень, Пасха, фестиваль
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