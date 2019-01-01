Гаївки, танці і частування пасками: лучан кличуть на Великодній фестиваль

У другий день Великодня, 29 квітня відбудеться традиційний етнофестиваль «Великдень у Луцьку».Цього року змінено фестивальну локацію - заходи проходитимуть у парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки впродовж дня на різних майданчиках, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Програма:- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.