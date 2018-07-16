Повідомили, коли у Луцьку знову запрацює дитяча залізниця

У Луцьку незабаром запрацює дитяча залізниця. Вона відкриє свій 65-й сезон вже 5 травня.Про це повідомляє адмінстрація станції."Урочисте відкриття відбудеться 05 травня о 13 годині", - йдеться у повідомлені.Зауважимо, що дитяча залізниця в Луцьку функціонує вже понад 60 років. Щороку з травня охочі мають змогу прокататись півторакілометровим маршрутом над річкою Сапалаївкою. Хоч основну роботу контролюють дорослі, на дитячій залізниці більшість функцій тут виконують школярі. Вони - і провідники, і машиністи, і диктори.