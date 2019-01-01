Чіплявся до хлопчика: на Волині розшукують ймовірного педофіла – ЗМІ





Про подію розповідають у спільноті



“Сьогодні вдень, близько 12 год, біля 3-ї школи, до дитини 8-ми років приставав ймовірний педофіл. Чоловік міцно тримав дитину за руку, пропонував гроші, телефон. Дитина зуміла втекти повідомивши про інцидент батькам”, – написала в спільноті Ольга Ілляшук.



Як зазначають у дописі, дитина описала чоловіка: високий на зріст, був одягнений в синю куртку з червоними вставками, синьо-червона кепка, джинси. Без передніх зубів.



Звернення у поліцію про цей інцидент батьки написали відразу.



“Дитина злякалась. Довго плакала. Вийшла на вулицю в 10-ти метрах від дому”, – розповідають під дописом у фейсбуці.



Якщо ви бачили цього чоловіка, то повідомте у поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шукають імовірного педофіла, який приставав до дитини у Нововолинську біля 3-ї школи близько 12-ої години дня 28-го квітня.Про подію розповідають у спільноті НововолинськІнфо , - пише "БУГ" “Сьогодні вдень, близько 12 год, біля 3-ї школи, до дитини 8-ми років приставав ймовірний педофіл. Чоловік міцно тримав дитину за руку, пропонував гроші, телефон. Дитина зуміла втекти повідомивши про інцидент батькам”, – написала в спільнотіЯк зазначають у дописі, дитина описала чоловіка: високий на зріст, був одягнений в синю куртку з червоними вставками, синьо-червона кепка, джинси. Без передніх зубів.Звернення у поліцію про цей інцидент батьки написали відразу.“Дитина злякалась. Довго плакала. Вийшла на вулицю в 10-ти метрах від дому”, – розповідають під дописом у фейсбуці.Якщо ви бачили цього чоловіка, то повідомте у поліцію.

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