вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чіплявся до хлопчика: на Волині розшукують ймовірного педофіла – ЗМІ

Чіплявся до хлопчика: на Волині розшукують ймовірного педофіла – ЗМІ
Шукають імовірного педофіла, який приставав до дитини у Нововолинську біля 3-ї школи близько 12-ої години дня 28-го квітня.

Про подію розповідають у спільноті НововолинськІнфо, - пише "БУГ".

“Сьогодні вдень, близько 12 год, біля 3-ї школи, до дитини 8-ми років приставав ймовірний педофіл. Чоловік міцно тримав дитину за руку, пропонував гроші, телефон. Дитина зуміла втекти повідомивши про інцидент батькам”, – написала в спільноті Ольга Ілляшук.

Як зазначають у дописі, дитина описала чоловіка: високий на зріст, був одягнений в синю куртку з червоними вставками, синьо-червона кепка, джинси. Без передніх зубів.

Звернення у поліцію про цей інцидент батьки написали відразу.

“Дитина злякалась. Довго плакала. Вийшла на вулицю в 10-ти метрах від дому”, – розповідають під дописом у фейсбуці.

Якщо ви бачили цього чоловіка, то повідомте у поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ. педофіл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Євгеній Шелігацький Євгеній
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Чіплявся до хлопчика: на Волині розшукують ймовірного педофіла – ЗМІ
Сьогодні, 21:21
Дружина волинського Героя лишилася одна з трьома малолітніми дітьми на руках
Сьогодні, 20:37
Повідомили, коли у Луцьку знову запрацює дитяча залізниця
Сьогодні, 20:01
Як не набрати зайву вагу під час травневих свят: поради дієтолога
Сьогодні, 19:29
Гаївки, танці і частування пасками: лучан кличуть на Великодній фестиваль
Сьогодні, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька студентка зняла ролик про знущання над дітьми. ВІДЕО
27 квітень, 20:07
 1
Чіплявся до хлопчика: на Волині розшукують ймовірного педофіла – ЗМІ
Сьогодні, 21:21
 0
Дружина волинського Героя лишилася одна з трьома малолітніми дітьми на руках
Сьогодні, 20:37
 0
Повідомили, коли у Луцьку знову запрацює дитяча залізниця
Сьогодні, 20:01
 0
Як не набрати зайву вагу під час травневих свят: поради дієтолога
Сьогодні, 19:29
 0
Медіа
відео
1/8