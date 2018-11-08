На волинському озері загинула риба. ФОТО





Повідомляють, що таке бачать вже не перший день. Причина замору риби поки невідома.



Зазначимо, що подібне на озері траплялося у 2013-му році. Тоді, за проведеними аналізами, було встановлено критично низьку кількість розчиненого у воді кисню.



Люди також розповідають, що поки робили ці фото, то на іншому березі сиділи кілька рибалок та ловили рибу.



«БУГ» буде слідкувати за ситуацією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го квітня читачі «БУГу» повідомили у редакцію про те, що у Нововолинську на міському озері масово дохне риба.Повідомляють, що таке бачать вже не перший день. Причина замору риби поки невідома.Зазначимо, що подібне на озері траплялося у 2013-му році. Тоді, за проведеними аналізами, було встановлено критично низьку кількість розчиненого у воді кисню.Люди також розповідають, що поки робили ці фото, то на іншому березі сиділи кілька рибалок та ловили рибу.«БУГ» буде слідкувати за ситуацією.

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