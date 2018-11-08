вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському озері загинула риба. ФОТО

На волинському озері загинула риба. ФОТО
28-го квітня читачі «БУГу» повідомили у редакцію про те, що у Нововолинську на міському озері масово дохне риба.

Повідомляють, що таке бачать вже не перший день. Причина замору риби поки невідома.

Зазначимо, що подібне на озері траплялося у 2013-му році. Тоді, за проведеними аналізами, було встановлено критично низьку кількість розчиненого у воді кисню.

Люди також розповідають, що поки робили ці фото, то на іншому березі сиділи кілька рибалок та ловили рибу.

«БУГ» буде слідкувати за ситуацією.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: риба, озеро, Нововолинськ, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Житомирі виготовили шоколадну писанку вагою 100 кілограмів. ФОТО
Сьогодні, 22:35
Архітектура, кав'ярні, краєвиди: неймовірні ретросвітлини Волині 1920-1930-х років
Сьогодні, 22:09
На волинському озері загинула риба. ФОТО
Сьогодні, 21:44
Чіплявся до хлопчика: на Волині розшукують ймовірного педофіла – ЗМІ
Сьогодні, 21:21
Дружина волинського Героя лишилася одна з трьома малолітніми дітьми на руках
Сьогодні, 20:37
Схожі новини
У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби У волинське озеро випустили понад 600 кілограмів риби
18 березень, 18:43
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
31 січень, 17:16
У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
08 листопад, 2018, 16:35
47-річний чоловік помер від ботулізму 47-річний чоловік помер від ботулізму
12 вересень, 2018, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька студентка зняла ролик про знущання над дітьми. ВІДЕО
27 квітень, 20:07
 1
Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО
Сьогодні, 22:44
 0
У Житомирі виготовили шоколадну писанку вагою 100 кілограмів. ФОТО
Сьогодні, 22:35
 0
Архітектура, кав'ярні, краєвиди: неймовірні ретросвітлини Волині 1920-1930-х років
Сьогодні, 22:09
 0
На волинському озері загинула риба. ФОТО
Сьогодні, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8