У Житомирі виготовили шоколадну писанку вагою 100 кілограмів. ФОТО





Відповідні фото публікують в соцмережах жителі міста, передає



Урочисте розбиття писанки вагою 100 кг відбулося на вулиці Площа Перемоги після обіду.



Навколо зібралося багато дітей, їм роздали шоколад.



Фото ще цілої писанки оприлюднила на своїй сторінці Людмила Зубко.



"У Великодній день, 28 квітня, запрошуємо до нашої майстерні світлих і щирих душею діток, які будуть смакувати 100 кілограмове шоколадне яйце", - написала організатор дійства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі до Великодня виготовили величезну шоколадну писанку.Відповідні фото публікують в соцмережах жителі міста, передає "Апостроф" Урочисте розбиття писанки вагою 100 кг відбулося на вулиці Площа Перемоги після обіду.Навколо зібралося багато дітей, їм роздали шоколад.Фото ще цілої писанки оприлюднила на своїй сторінці Людмила Зубко."У Великодній день, 28 квітня, запрошуємо до нашої майстерні світлих і щирих душею діток, які будуть смакувати 100 кілограмове шоколадне яйце", - написала організатор дійства.

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