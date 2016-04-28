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Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО

Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
На Донбасі Пасху відсвяткували українські військовослужбовці.

Бійці ООС взяли участь у великодніх богослужіннях, ласували пасками і святковою їжею, які їм передали українці, і отримали листівки з листами і малюнками від дітей, розповідає Сьогодні.

Фото зі святкування опублікувало командування "Схід" Збройних Сил України в Facebook.

Яскраві фото показала 10-а гірничо-штурмова бригада.

Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО
Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО

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Теги: Великдень, військовослужбовці, святкування, передова
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