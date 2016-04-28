Радісно та з молитвою: як українські військові святкують Великдень на передовій. ФОТО





Бійці ООС взяли участь у великодніх богослужіннях, ласували пасками і святковою їжею, які їм передали українці, і отримали листівки з листами і малюнками від дітей, розповідає



Фото зі святкування опублікувало командування "Схід" Збройних Сил України в Facebook.



Яскраві фото показала 10-а гірничо-штурмова бригада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі Пасху відсвяткували українські військовослужбовці.Бійці ООС взяли участь у великодніх богослужіннях, ласували пасками і святковою їжею, які їм передали українці, і отримали листівки з листами і малюнками від дітей, розповідає Сьогодні Фото зі святкування опублікувало командування "Схід" Збройних Сил України в Facebook.Яскраві фото показала 10-а гірничо-штурмова бригада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію