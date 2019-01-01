Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО
Сьогодні, 22:44
4-річного лучанина Максимка, якого забрали до сиротинця у матері, яка нехтувала його вихованням, провідав відомий український співак Арсен Мірзоян.
18 квітня Луцьк сколихнула новина про те, що в місті загубився 4-річний хлопчик. На щастя, малюка швидко знайшли. Проте, як виявилось, така ситуація з цим хлопчиком не вперше. Про це пише ІА Волинські новини.
У серпні 2017 року на вулиці Ковельській перехожі звернули увагу на п’яну жінку з недоглянутою дитиною у колясці, яка поводилась неадекватно. Виявилось – це була мати того ж хлопчика, який «загубився» у місті.
Тож служба у справах дітей відправила малюка до дитбудинку. Як повідомляли ЗМІ, за тиждень перебування в сиротинці мама так і не навідалась до сина.
Дізнавшись про цю ситуацію, провідати хлопчика вирішив популярний український автор і виконавець Арсен Мірзоян. Він приїхав у дитячий будинок у Рожищі на Великдень. Хоча хлопчика звати Максимко, але сам себе він називає «Сима».
«Він добряк. Посміхався, на все відповідав «так». Дуже любить танцювати, хороша дитина», – розповідають відвідувачі. З їхніх слів, як тільки Максимко побачив гостей, то відразу побіг до них – ніби знав, що приїхали саме до нього.
Вихованцям дитбудинку привезли солодкі гостинці, якими пригощали всіх охочих.
Також провідати хлопчика приїхала його двоюрідна сестра Лєра.
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18 квітня Луцьк сколихнула новина про те, що в місті загубився 4-річний хлопчик. На щастя, малюка швидко знайшли. Проте, як виявилось, така ситуація з цим хлопчиком не вперше. Про це пише ІА Волинські новини.
У серпні 2017 року на вулиці Ковельській перехожі звернули увагу на п’яну жінку з недоглянутою дитиною у колясці, яка поводилась неадекватно. Виявилось – це була мати того ж хлопчика, який «загубився» у місті.
Тож служба у справах дітей відправила малюка до дитбудинку. Як повідомляли ЗМІ, за тиждень перебування в сиротинці мама так і не навідалась до сина.
Дізнавшись про цю ситуацію, провідати хлопчика вирішив популярний український автор і виконавець Арсен Мірзоян. Він приїхав у дитячий будинок у Рожищі на Великдень. Хоча хлопчика звати Максимко, але сам себе він називає «Сима».
«Він добряк. Посміхався, на все відповідав «так». Дуже любить танцювати, хороша дитина», – розповідають відвідувачі. З їхніх слів, як тільки Максимко побачив гостей, то відразу побіг до них – ніби знав, що приїхали саме до нього.
Вихованцям дитбудинку привезли солодкі гостинці, якими пригощали всіх охочих.
Також провідати хлопчика приїхала його двоюрідна сестра Лєра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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