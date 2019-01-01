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Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО

Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО
4-річного лучанина Максимка, якого забрали до сиротинця у матері, яка нехтувала його вихованням, провідав відомий український співак Арсен Мірзоян.

18 квітня Луцьк сколихнула новина про те, що в місті загубився 4-річний хлопчик. На щастя, малюка швидко знайшли. Проте, як виявилось, така ситуація з цим хлопчиком не вперше. Про це пише ІА Волинські новини.

У серпні 2017 року на вулиці Ковельській перехожі звернули увагу на п’яну жінку з недоглянутою дитиною у колясці, яка поводилась неадекватно. Виявилось – це була мати того ж хлопчика, який «загубився» у місті.

Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО


Тож служба у справах дітей відправила малюка до дитбудинку. Як повідомляли ЗМІ, за тиждень перебування в сиротинці мама так і не навідалась до сина.

Дізнавшись про цю ситуацію, провідати хлопчика вирішив популярний український автор і виконавець Арсен Мірзоян. Він приїхав у дитячий будинок у Рожищі на Великдень. Хоча хлопчика звати Максимко, але сам себе він називає «Сима».



«Він добряк. Посміхався, на все відповідав «так». Дуже любить танцювати, хороша дитина», – розповідають відвідувачі. З їхніх слів, як тільки Максимко побачив гостей, то відразу побіг до них – ніби знав, що приїхали саме до нього.

Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО

Вихованцям дитбудинку привезли солодкі гостинці, якими пригощали всіх охочих.

Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО

Також провідати хлопчика приїхала його двоюрідна сестра Лєра.

Праворуч - двоюрідна сестра хлопчика
Праворуч - двоюрідна сестра хлопчика


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Теги: Арсен Мірзоян, дитбудинок, хлопчик
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