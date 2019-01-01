Арсен Мірзоян приїхав на Волинь, щоб у дитбудинку провідати хлопчика, якого знайшли посеред вулиці. ФОТО

Максимка, якого Арсен Мірзоян.



18 квітня Луцьк сколихнула новина про те, що в місті



У серпні 2017 року на вулиці Ковельській перехожі звернули увагу на п’яну жінку з недоглянутою дитиною у колясці, яка поводилась неадекватно. Виявилось – це була мати того ж хлопчика, який «загубився» у місті.







Тож служба у справах дітей відправила малюка до дитбудинку. Як повідомляли ЗМІ, за тиждень перебування в сиротинці мама так і не навідалась до сина.



Дізнавшись про цю ситуацію, провідати хлопчика вирішив популярний український автор і виконавець Арсен Мірзоян. Він приїхав у дитячий будинок у Рожищі на Великдень. Хоча хлопчика звати Максимко, але сам себе він називає «Сима».







«Він добряк. Посміхався, на все відповідав «так». Дуже любить танцювати, хороша дитина», – розповідають відвідувачі. З їхніх слів, як тільки Максимко побачив гостей, то відразу побіг до них – ніби знав, що приїхали саме до нього.





Вихованцям дитбудинку привезли солодкі гостинці, якими пригощали всіх охочих.





Також провідати хлопчика приїхала його двоюрідна сестра Лєра.



Праворуч - двоюрідна сестра хлопчика



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-річного лучанина, якого забрали до сиротинця у матері , яка нехтувала його вихованням, провідав відомий український співак18 квітня Луцьк сколихнула новина про те, що в місті загубився 4-річний хлопчик . На щастя, малюка швидко знайшли. Проте, як виявилось, така ситуація з цим хлопчиком не вперше. Про це пише ІА Волинські новини У серпні 2017 року на вулиці Ковельській перехожі звернули увагу на п’яну жінку з недоглянутою дитиною у колясці, яка поводилась неадекватно. Виявилось – це була мати того ж хлопчика, який «загубився» у місті.Тож служба у справах дітей відправила малюка до дитбудинку. Як повідомляли ЗМІ, за тиждень перебування в сиротинці мама так і не навідалась до сина.Дізнавшись про цю ситуацію, провідати хлопчика вирішив популярний український автор і виконавець Арсен Мірзоян. Він приїхав у дитячий будинок у Рожищі на Великдень. Хоча хлопчика звати Максимко, але сам себе він називає «Сима».«Він добряк. Посміхався, на все відповідав «так». Дуже любить танцювати, хороша дитина», – розповідають відвідувачі. З їхніх слів, як тільки Максимко побачив гостей, то відразу побіг до них – ніби знав, що приїхали саме до нього.Вихованцям дитбудинку привезли солодкі гостинці, якими пригощали всіх охочих.Також провідати хлопчика приїхала його двоюрідна сестра

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію