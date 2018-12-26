Які автівки, статки та квартири вказані у деклараціях керівництва Луцька

Григорій Пустовіт за 2018 рік. На другому місці доходи заступника-старожила міської ради Юрія Вербича. Замикають четвірку Григорій Недопад та Костянтин Петрочук.



Про це повідомляє



ГРИГОРІЙ ПУСТОВІТ







Григорій Пустовіт за 2018 рік отримав 611 тисяч 902 гривні заробітної плати. А також 67,9 тисяч пенсії. І ще 11,4 тисячі процентів з банку.



Дружина, яка працює на ДКП «Луцьктепло», заробила 87,5 тис. гривень. А дочка стипендію 16,7 тисяч гривень. Окрім цього зазначені проценти в банку, кредити в розмірі майже 10 тисяч гривень.



Грошові активи Григорія Пустовіта склали: 5921 євро, 7351 доларів та 90834 в банках. У якості готівкових коштів зазначені 25,3 тисяч гривень. В дочки у Пустовіта 8685 доларів, 9543 гривень в банку.



З майна Григорій Пустовіт задекларував квартиру в Луцьку, площею 42,57 кв. м, яка записана на квартирно-експлуатаційний відділ місто Володимир-Волинський Міністерства оборони України.



Окрім цього зазначено 50% квартири дружини в Острозі, а також квартира, площею 96,7 кв. м у Луцьку, яка записана на дочку і куплена в 2016 році.



ГРИГОРІЙ НЕДОПАД







50% землі в Ольганівці, площею 1168 кв. м, 84,7, 2354 кв. м. У повній власності є два гаражі у Луцьку. А ось три квартири в обласному центрі записані на родичів. Квартири, площею 53,50 кв. м та 116,9 кв. м на дружину, площею 67,7 кв. м на сина та 54,7 кв. м на дочку. Остання нерухомість куплена у 2016 році.



Щодо авто, то на Григорія Недопада задекларовані Volkswagen Golf 2013 року, а також вказаний Volkswagen Tiguan, власником якої є Євгенія Жуховицька. Людина з таким ім’ям є гендиректором ФК «Волинь».



Серед доходів зазначена зарплата в розмірі 476 тисяч 272 гривень. 5637 гривень процентів. А також задекларувала 95,6 тисяч гривень доходу від здачі майна в оренду та 5632 процентів.



Разом із дружиною в першого заступника 16,2 тисяч гривень, а готівкою – 51 тисяча гривень.



КОСТЯНТИН ПЕТРОЧУК







У Костянтина Петрочука задекларована квартира (36,3 кв.м), земельні ділянки (765 кв. м у Луцьку, 503 кв. м та 1196 кв. м у селі Голишів).



Також зареєстрований незавершений будинок (324.4 кв. м) у Голишеві Луцького району. На дружину задеклароване авто INFINITI EX35 2008 року.



Серед доходів – 426 тисяч 34 гривні зарплати, 25 гривень процентів. Дружина та син задекларували сукупно 255,7 тисяч гривень.



Разом із дружиною задекларовані 250 тисяч гривень та 90 тисяч доларів готівкою.



Також вказані 28 тисяч 656 гривень страхування.



ЮРІЙ ВЕРБИЧ







Юрій Вербич з майна задекларував навпіл з дружиною квартиру (67,10 кв.м), дачний будинок у Жабці (35 кв.м), тут же ж земельну ділянку (600 кв. м), які перебувають у власності дружини. Також у неї частка ще в одній квартирі в Луцьку.



Задекларований авто HYNDAI ACCENT 2011 року. Зарплата чиновника склала 579 тисяч 448 гривень. Ще 201 гривню отримав від викладацької діяльності. Серед доходів дружини – зарплата та пенсія, сукупно – 116 тисяч гривень.



Серед заощаджень – 70 тисяч гривень та 17 тисяч доларів готівкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад мільйона гривень доходів задекларував виконувач обов’язків міського головиза 2018 рік. На другому місці доходи заступника-старожила міської ради. Замикають четвіркутаПро це повідомляє ІА "Конкурент" Григорій Пустовіт за 2018 рік отримав 611 тисяч 902 гривні заробітної плати. А також 67,9 тисяч пенсії. І ще 11,4 тисячі процентів з банку.Дружина, яка працює на ДКП «Луцьктепло», заробила 87,5 тис. гривень. А дочка стипендію 16,7 тисяч гривень. Окрім цього зазначені проценти в банку, кредити в розмірі майже 10 тисяч гривень.Грошові активи Григорія Пустовіта склали: 5921 євро, 7351 доларів та 90834 в банках. У якості готівкових коштів зазначені 25,3 тисяч гривень. В дочки у Пустовіта 8685 доларів, 9543 гривень в банку.З майна Григорій Пустовіт задекларував квартиру в Луцьку, площею 42,57 кв. м, яка записана на квартирно-експлуатаційний відділ місто Володимир-Волинський Міністерства оборони України.Окрім цього зазначено 50% квартири дружини в Острозі, а також квартира, площею 96,7 кв. м у Луцьку, яка записана на дочку і куплена в 2016 році.50% землі в Ольганівці, площею 1168 кв. м, 84,7, 2354 кв. м. У повній власності є два гаражі у Луцьку. А ось три квартири в обласному центрі записані на родичів. Квартири, площею 53,50 кв. м та 116,9 кв. м на дружину, площею 67,7 кв. м на сина та 54,7 кв. м на дочку. Остання нерухомість куплена у 2016 році.Щодо авто, то на Григорія Недопада задекларовані Volkswagen Golf 2013 року, а також вказаний Volkswagen Tiguan, власником якої є Євгенія Жуховицька. Людина з таким ім’ям є гендиректором ФК «Волинь».Серед доходів зазначена зарплата в розмірі 476 тисяч 272 гривень. 5637 гривень процентів. А також задекларувала 95,6 тисяч гривень доходу від здачі майна в оренду та 5632 процентів.Разом із дружиною в першого заступника 16,2 тисяч гривень, а готівкою – 51 тисяча гривень.У Костянтина Петрочука задекларована квартира (36,3 кв.м), земельні ділянки (765 кв. м у Луцьку, 503 кв. м та 1196 кв. м у селі Голишів).Також зареєстрований незавершений будинок (324.4 кв. м) у Голишеві Луцького району. На дружину задеклароване авто INFINITI EX35 2008 року.Серед доходів – 426 тисяч 34 гривні зарплати, 25 гривень процентів. Дружина та син задекларували сукупно 255,7 тисяч гривень.Разом із дружиною задекларовані 250 тисяч гривень та 90 тисяч доларів готівкою.Також вказані 28 тисяч 656 гривень страхування.Юрій Вербич з майна задекларував навпіл з дружиною квартиру (67,10 кв.м), дачний будинок у Жабці (35 кв.м), тут же ж земельну ділянку (600 кв. м), які перебувають у власності дружини. Також у неї частка ще в одній квартирі в Луцьку.Задекларований авто HYNDAI ACCENT 2011 року. Зарплата чиновника склала 579 тисяч 448 гривень. Ще 201 гривню отримав від викладацької діяльності. Серед доходів дружини – зарплата та пенсія, сукупно – 116 тисяч гривень.Серед заощаджень – 70 тисяч гривень та 17 тисяч доларів готівкою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію