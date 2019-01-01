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Добірка неймовірних Великодніх листівок столітньої давності. ФОТО

Добірка неймовірних Великодніх листівок столітньої давності. ФОТО
Показали давні українські великодні поштівки.

Листівки на початку ХХ століття видавали українські товариства та друкарні на Галичині, повідомляють "Фотографії старого Львова".

Добірка великодніх листівок, які були видані у Львові в першій половині минулого століття з колекції Романа Метельського.

Великодня поштівка, видана у Львові в 1913 році. З колекції Романа Метельського
Великодня поштівка, видана у Львові в 1913 році. З колекції Романа Метельського

З Воскресенням Христовим! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Союзний базар”. Львів, вул. Руська, 20. З колекції Романа Метельського
З Воскресенням Христовим! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Союзний базар”. Львів, вул. Руська, 20. З колекції Романа Метельського

Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття. З колекції Романа Метельського

Гагілки. Художник Едвард Козак. Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” в Кракові. З колекції Романа Метельського
Гагілки. Художник Едвард Козак. Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” в Кракові. З колекції Романа Метельського

Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” Краків-Львів. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” Краків-Львів. З колекції Романа Метельського

Христос Воскрес!Поштівка початку 1919 року, надрукована Григорієм Гануляком у Львові. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес!Поштівка початку 1919 року, надрукована Григорієм Гануляком у Львові. З колекції Романа Метельського

Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття видана накладом кооп. “Рідна Школа”, Львів, фотограф Михайло Шалабавка. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття видана накладом кооп. “Рідна Школа”, Львів, фотограф Михайло Шалабавка. З колекції Романа Метельського

Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття видана накладом кооп. “Рідна Школа”, Львів, фотограф Михайло Шалабавка. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття видана накладом кооп. “Рідна Школа”, Львів, фотограф Михайло Шалабавка. З колекції Романа Метельського

Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття. З колекції Романа Метельського

Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” в Кракові. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” в Кракові. З колекції Романа Метельського

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Теги: листівка, Великдень
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