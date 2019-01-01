Добірка неймовірних Великодніх листівок столітньої давності. ФОТО
Сьогодні, 06:32
Показали давні українські великодні поштівки.
Листівки на початку ХХ століття видавали українські товариства та друкарні на Галичині, повідомляють "Фотографії старого Львова".
Добірка великодніх листівок, які були видані у Львові в першій половині минулого століття з колекції Романа Метельського.
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Листівки на початку ХХ століття видавали українські товариства та друкарні на Галичині, повідомляють "Фотографії старого Львова".
Добірка великодніх листівок, які були видані у Львові в першій половині минулого століття з колекції Романа Метельського.
З Воскресенням Христовим! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Союзний базар”. Львів, вул. Руська, 20. З колекції Романа Метельського
Гагілки. Художник Едвард Козак. Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” в Кракові. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” Краків-Львів. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес!Поштівка початку 1919 року, надрукована Григорієм Гануляком у Львові. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття видана накладом кооп. “Рідна Школа”, Львів, фотограф Михайло Шалабавка. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття видана накладом кооп. “Рідна Школа”, Львів, фотограф Михайло Шалабавка. З колекції Романа Метельського
Христос Воскрес! Поштівка початку ХХ століття, надрукована видавництвом “Українським видавництвом” в Кракові. З колекції Романа Метельського
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