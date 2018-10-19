У міськраді на Волині хочуть обмежити доступ до сесійної зали





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У питанні «Різне» начальник МРВ УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік заявив, що його службою з 2017 року тут проводяться перевірки на предмет виконання правил пожежної безпеки.



За його словами, окремі недоліки щодо порушень вимог державних будівельних норм, які теж були зафіксовані, мерії вдалося ліквідувати, однак залишається чи не головна – сесійна зала не має другого евакуаційного виходу. До того ж у такому стані, як вона тепер, може вмістити лише до 50 чоловік.



«Основним із недоліків і порушенням правил пожежної безпеки, а також вимог державних будівельних норм залишається відсутність другого евакуаційного виходу з приміщення сесійного залу, в якому ми знаходимося, а також другого евакуаційного виходу з другого поверху.



Дані заходи пропонуються з 2017 року. На даний момент вони не виконані. Відповідно за результатами останніх перевірок, приписів від 16.04.19 року надано термін до 25 вересня 2019 року виконати ці заходи», - озвучив результати перевірки Володимир Войтанік.



Втім, міський голова й далі переконаний, що приміщення сесійної зали використовується без порушень правил і норм пожежної безпеки.



«Я ще раз повторюю без порушень експлуатується зал, тому що сьогодні, якщо поставити кардинально питання, я, як міський голова, забезпечити безпосередньо припис, то отам мали б стояти міліціонери, які б запустили 50 чоловік і все, тому що ви почули норму закону», - заявив Олег Кіндер.



А потім узявся на в скидку підраховувати кого і скільки чоловік на засідання сесії можна пускати.



«Ми говоримо про норму депутатів – 36 чоловік, плюс міський голова – 37-й, плюс працівники секретаріату – 38, 39, і ті, кого ми запрошуємо. Це я постійно говорю: члени виконкому, заступники міського голови і керівники певних структурних підрозділів або організацій, які розглядаються питання. Представника запрошують при розгляді певного питання сюда в зал, доповідає, питання має, чоловік пішов і практично тоді в частині збільшення людей 50 чоловік не виникає питання взагалі по експлуатації даного сесійного залу», - озвучив Олег Кіндер.



А секретар міської ради Віра Федосюк зачитала окрему статтю регламенту міської ради, якою хотіла підкреслити, що депутати самі схвалили можливість обмеженого доступу до зали під час засідання сесії.



«Відкритість засідання реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання міської ради, а також транслювання сесії на екрані у фойє приміщення міської ради. У випадку, коли кількість бажаючих відвідати засідання міської ради є більшою, ніж наявність вільних місць, представники від громадськості самостійно визначають згідно з кількістю вільних місць до початку засідання міської ради, хто безпосередньо перебуватиме в залі з обов’язковою реєстрацією, та несуть персональну відповідальність за забезпечення порядку під час проведення сесії», - наголосила секретар ради.



Отож припис і акт обстеження сесійної залі пожежно-рятувальною службою курівництво міста отримало, а як його виконуватиме, вже стане зрозуміло через місяць.



Нагадаємо, що мерія старий просторий колишній сесійний зал, який розміщений на першому поверсі адміністративного приміщення, нині частково використовує під склад. Також там періодично танцювальна студія проводить уроки хореографії для дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесії Ковельської міської ради, 25 квітня, розгорілася гаряча дискусія щодо того, хто може перебувати під час засідання, скільки чоловік і чому.Про це пише ПроКовель У питанні «Різне» начальник МРВ УДСНС України у Волинській областізаявив, що його службою з 2017 року тут проводяться перевірки на предмет виконання правил пожежної безпеки.За його словами, окремі недоліки щодо порушень вимог державних будівельних норм, які теж були зафіксовані, мерії вдалося ліквідувати, однак залишається чи не головна – сесійна зала не має другого евакуаційного виходу. До того ж у такому стані, як вона тепер, може вмістити лише до 50 чоловік.«Основним із недоліків і порушенням правил пожежної безпеки, а також вимог державних будівельних норм залишається відсутність другого евакуаційного виходу з приміщення сесійного залу, в якому ми знаходимося, а також другого евакуаційного виходу з другого поверху.Дані заходи пропонуються з 2017 року. На даний момент вони не виконані. Відповідно за результатами останніх перевірок, приписів від 16.04.19 року надано термін до 25 вересня 2019 року виконати ці заходи», - озвучив результати перевірки Володимир Войтанік.Втім, міський голова й далі переконаний, що приміщення сесійної зали використовується без порушень правил і норм пожежної безпеки.«Я ще раз повторюю без порушень експлуатується зал, тому що сьогодні, якщо поставити кардинально питання, я, як міський голова, забезпечити безпосередньо припис, то отам мали б стояти міліціонери, які б запустили 50 чоловік і все, тому що ви почули норму закону», - заявив Олег Кіндер.А потім узявся на в скидку підраховувати кого і скільки чоловік на засідання сесії можна пускати.«Ми говоримо про норму депутатів – 36 чоловік, плюс міський голова – 37-й, плюс працівники секретаріату – 38, 39, і ті, кого ми запрошуємо. Це я постійно говорю: члени виконкому, заступники міського голови і керівники певних структурних підрозділів або організацій, які розглядаються питання. Представника запрошують при розгляді певного питання сюда в зал, доповідає, питання має, чоловік пішов і практично тоді в частині збільшення людей 50 чоловік не виникає питання взагалі по експлуатації даного сесійного залу», - озвучивА секретар міської радизачитала окрему статтю регламенту міської ради, якою хотіла підкреслити, що депутати самі схвалили можливість обмеженого доступу до зали під час засідання сесії.«Відкритість засідання реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання міської ради, а також транслювання сесії на екрані у фойє приміщення міської ради. У випадку, коли кількість бажаючих відвідати засідання міської ради є більшою, ніж наявність вільних місць, представники від громадськості самостійно визначають згідно з кількістю вільних місць до початку засідання міської ради, хто безпосередньо перебуватиме в залі з обов’язковою реєстрацією, та несуть персональну відповідальність за забезпечення порядку під час проведення сесії», - наголосила секретар ради.Отож припис і акт обстеження сесійної залі пожежно-рятувальною службою курівництво міста отримало, а як його виконуватиме, вже стане зрозуміло через місяць.Нагадаємо, що мерія старий просторий колишній сесійний зал, який розміщений на першому поверсі адміністративного приміщення, нині частково використовує під склад. Також там періодично танцювальна студія проводить уроки хореографії для дітей.

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