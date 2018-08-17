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Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО

Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
В Німеччині внаслідок погодних умов трапилася масштабна ДТП, де зіштовхнулися більш як півсотні автомобілів. Постраждало 25 людей.

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У Німеччині на трасі А71 сталася масштабна аварія за участі понад 50 автівок. Причиною ДТП став раптовий град, після якого дорога покрилася льодяним нальотом.

За даними поліції, щонайменше чотири людини отримали серйозні травми, ще 21 особа поранена.

Для евакуації постраждалих, поліцейським довелося задіяти два вертольоти.

Це сталося біля Комуни Шварце між містами Майнинген і Зульна, що в південній частині Тюрінгії.

Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО
Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО

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Теги: аварія, Німеччина, автобан
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