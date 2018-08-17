Зіткнулися 50 машин: масштабна аварія в Німеччині. ФОТО





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У Німеччині на трасі А71 сталася масштабна аварія за участі понад 50 автівок. Причиною ДТП став раптовий град, після якого дорога покрилася льодяним нальотом.



За даними поліції, щонайменше чотири людини отримали серйозні травми, ще 21 особа поранена.



Для евакуації постраждалих, поліцейським довелося задіяти два вертольоти.



Це сталося біля Комуни Шварце між містами Майнинген і Зульна, що в південній частині Тюрінгії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Німеччині внаслідок погодних умов трапилася масштабна ДТП, де зіштовхнулися більш як півсотні автомобілів. Постраждало 25 людей.Пишуть Факти У Німеччині на трасі А71 сталася масштабна аварія за участі понад 50 автівок. Причиною ДТП став раптовий град, після якого дорога покрилася льодяним нальотом.За даними поліції, щонайменше чотири людини отримали серйозні травми, ще 21 особа поранена.Для евакуації постраждалих, поліцейським довелося задіяти два вертольоти.Це сталося біля Комуни Шварце між містами Майнинген і Зульна, що в південній частині Тюрінгії.

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