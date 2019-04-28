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193 мільйони виборців: в Індонезії від перевтоми померло 272 члени виборчих комісій

193 мільйони виборців: в Індонезії від перевтоми померло 272 члени виборчих комісій
17 квітня в Індонезії відбулися вибори, які стали найскладнішими у світі через велику кількість виборців.

Під час проведення виборів та протягом подальших 10 днів, коли відбувався підрахунок голосів, від перевтоми померло 272 співробітники виборчих комісій, а ще 1878 захворіли, - пишуть Факти.

– Участь у виборах прийняли 80% зі 193 млн виборців, що одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних й місцевих законодавчих органів.

Кожен виборець заповнював 5 бюлетенів на 800 тис. дільницях, де співробітники проводили підрахунок голосів вручну, – повідомив речник виборчої комісії Індонезії.

У міністерстві фінансів займаються питанням про виділення компенсацій сім’ям померлих.

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Теги: вибори, голосування, Індонезія
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