193 мільйони виборців: в Індонезії від перевтоми померло 272 члени виборчих комісій





Під час проведення виборів та протягом подальших 10 днів, коли відбувався підрахунок голосів, від перевтоми померло 272 співробітники виборчих комісій, а ще 1878 захворіли, - пишуть



– Участь у виборах прийняли 80% зі 193 млн виборців, що одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних й місцевих законодавчих органів.



Кожен виборець заповнював 5 бюлетенів на 800 тис. дільницях, де співробітники проводили підрахунок голосів вручну, – повідомив речник виборчої комісії Індонезії.



У міністерстві фінансів займаються питанням про виділення компенсацій сім’ям померлих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 квітня в Індонезії відбулися вибори, які стали найскладнішими у світі через велику кількість виборців.Під час проведення виборів та протягом подальших 10 днів, коли відбувався підрахунок голосів, від перевтоми померло 272 співробітники виборчих комісій, а ще 1878 захворіли, - пишуть Факти – Участь у виборах прийняли 80% зі 193 млн виборців, що одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних й місцевих законодавчих органів.Кожен виборець заповнював 5 бюлетенів на 800 тис. дільницях, де співробітники проводили підрахунок голосів вручну, – повідомив речник виборчої комісії Індонезії.У міністерстві фінансів займаються питанням про виділення компенсацій сім’ям померлих.

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