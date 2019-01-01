Луцька «Ротонда» відкриває сезон

Відпочинковий комплекс «Ротонда», розташований у Центральному парку Луцька, відкриває сезон у понеділок, 29 квітня.Наразі працюватиме тільки зона кафе. Купальний сезон обіцяють відкрити вже у травні.Окрім того, адміністраторка закладурозповіла «Першому», які новинки приготували у «Ротонді» для нового сезону.Зона кафе відкривається у понеділок о 12:00. «Ми оновили меню з досвіду попередніх сезонів, додали нові страви та напої» - каже Іванна Антощук.Зона купання відкриється орієнтовно у травні. Там буде нова лаунж-зона зі зручними диванами, де можна випити вина чи кави, покурити кальян, тощо.Також, до відкриття купального сезону з‘явиться цікава 3D фотозона.А для дітей у «Ротонді» планують цьогоріч встановити гірку зі спуском в басейн.«Сезон 2019 обіцяє багато яскравих вечірок та лаунж вечорів» - запевнила адміністраторка закладу Іванна Антощук.