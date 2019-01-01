Луцька «Ротонда» відкриває сезон
Сьогодні, 09:17
Відпочинковий комплекс «Ротонда», розташований у Центральному парку Луцька, відкриває сезон у понеділок, 29 квітня.
Наразі працюватиме тільки зона кафе. Купальний сезон обіцяють відкрити вже у травні.
Окрім того, адміністраторка закладу Іванна Антощук розповіла «Першому», які новинки приготували у «Ротонді» для нового сезону.
Нове меню
Зона кафе відкривається у понеділок о 12:00. «Ми оновили меню з досвіду попередніх сезонів, додали нові страви та напої» - каже Іванна Антощук.
Нова лаунж-зона
Зона купання відкриється орієнтовно у травні. Там буде нова лаунж-зона зі зручними диванами, де можна випити вина чи кави, покурити кальян, тощо.
3D фотозона
Також, до відкриття купального сезону з‘явиться цікава 3D фотозона.
Дитяча гірка
А для дітей у «Ротонді» планують цьогоріч встановити гірку зі спуском в басейн.
«Сезон 2019 обіцяє багато яскравих вечірок та лаунж вечорів» - запевнила адміністраторка закладу Іванна Антощук.
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Наразі працюватиме тільки зона кафе. Купальний сезон обіцяють відкрити вже у травні.
Окрім того, адміністраторка закладу Іванна Антощук розповіла «Першому», які новинки приготували у «Ротонді» для нового сезону.
Нове меню
Зона кафе відкривається у понеділок о 12:00. «Ми оновили меню з досвіду попередніх сезонів, додали нові страви та напої» - каже Іванна Антощук.
Нова лаунж-зона
Зона купання відкриється орієнтовно у травні. Там буде нова лаунж-зона зі зручними диванами, де можна випити вина чи кави, покурити кальян, тощо.
3D фотозона
Також, до відкриття купального сезону з‘явиться цікава 3D фотозона.
Дитяча гірка
А для дітей у «Ротонді» планують цьогоріч встановити гірку зі спуском в басейн.
«Сезон 2019 обіцяє багато яскравих вечірок та лаунж вечорів» - запевнила адміністраторка закладу Іванна Антощук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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