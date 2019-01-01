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Луцька «Ротонда» відкриває сезон

Луцька «Ротонда» відкриває сезон
Відпочинковий комплекс «Ротонда», розташований у Центральному парку Луцька, відкриває сезон у понеділок, 29 квітня.

Наразі працюватиме тільки зона кафе. Купальний сезон обіцяють відкрити вже у травні.

Окрім того, адміністраторка закладу Іванна Антощук розповіла «Першому», які новинки приготували у «Ротонді» для нового сезону.

Нове меню

Зона кафе відкривається у понеділок о 12:00. «Ми оновили меню з досвіду попередніх сезонів, додали нові страви та напої» - каже Іванна Антощук.

Нова лаунж-зона

Зона купання відкриється орієнтовно у травні. Там буде нова лаунж-зона зі зручними диванами, де можна випити вина чи кави, покурити кальян, тощо.

3D фотозона

Також, до відкриття купального сезону з‘явиться цікава 3D фотозона.

Дитяча гірка

А для дітей у «Ротонді» планують цьогоріч встановити гірку зі спуском в басейн.

«Сезон 2019 обіцяє багато яскравих вечірок та лаунж вечорів» - запевнила адміністраторка закладу Іванна Антощук.

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Теги: розваги, Ротонда, Луцьк
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