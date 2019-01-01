Поліські модники: як одягалися в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:37
Показали, як одягалися в селі на Волині століття тому.
Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, на світлині - архаїчне Полісся.
Зокрема, на фото можна побачити, як одягалися в селі Пожог Любешівського району Волині на початку ХХ століття.
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Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, на світлині - архаїчне Полісся.
Зокрема, на фото можна побачити, як одягалися в селі Пожог Любешівського району Волині на початку ХХ століття.
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Коментарі 1
перш ніж писати, перевіряйте назву села. село Пожіг Любешівського району.
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