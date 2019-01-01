Поліські модники: як одягалися в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО





Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



За її словами, на світлині - архаїчне Полісся.



Зокрема, на фото можна побачити, як одягалися в селі Пожог Любешівського району Волині на початку ХХ століття.



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