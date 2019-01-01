вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліські модники: як одягалися в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО

Поліські модники: як одягалися в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як одягалися в селі на Волині століття тому.

Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За її словами, на світлині - архаїчне Полісся.

Зокрема, на фото можна побачити, як одягалися в селі Пожог Любешівського району Волині на початку ХХ століття.
Поліські модники: як одягалися в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: одяг, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
перш ніж писати, перевіряйте назву села. село Пожіг Любешівського району.
Відповісти
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Спортсменка з Луцька служить у поліції Чернігівщини
Сьогодні, 20:13
Поліські модники: як одягалися в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:37
Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня
Сьогодні, 19:00
Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Сьогодні, 18:42
Показали відео, заради якого волинянка відморозила ноги
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Як розважалися волинянки у великодні вихідні 100 років тому. РЕТРОФОТО Як розважалися волинянки у великодні вихідні 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:41
Яблуку ніде впасти: пляж у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО Яблуку ніде впасти: пляж у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:05
Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
26 квітень, 09:40
Етноодяг волинського краю представили у «Промені». ФОТО Етноодяг волинського краю представили у «Промені». ФОТО
23 квітень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортсменка з Луцька служить у поліції Чернігівщини
Сьогодні, 20:13
 0
Поліські модники: як одягалися в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:37
 0
Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Сьогодні, 18:42
 0
Показали відео, заради якого волинянка відморозила ноги
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8