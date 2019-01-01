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Як розважалися волинянки у великодні вихідні 100 років тому. РЕТРОФОТО

Як розважалися волинянки у великодні вихідні 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як ймовірно проводили своє дозвілля дівчата з Волині на Великдень.

Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Напевно так розважались волинські дівчата у великодні вихідні 100 років тому", - зауважила вона.

Світлина зроблена у 1910-ті роки у Любешівському районі Волині.
Як розважалися волинянки у великодні вихідні 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: розваги, ретрофото
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