Як розважалися волинянки у великодні вихідні 100 років тому. РЕТРОФОТО





Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Напевно так розважались волинські дівчата у великодні вихідні 100 років тому", - зауважила вона.



Світлина зроблена у 1910-ті роки у Любешівському районі Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як ймовірно проводили своє дозвілля дівчата з Волині на Великдень.Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця"Напевно так розважались волинські дівчата у великодні вихідні 100 років тому", - зауважила вона.Світлина зроблена у 1910-ті роки у Любешівському районі Волині.

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