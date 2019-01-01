Як розважалися волинянки у великодні вихідні 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:41
Показали, як ймовірно проводили своє дозвілля дівчата з Волині на Великдень.
Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Напевно так розважались волинські дівчата у великодні вихідні 100 років тому", - зауважила вона.
Світлина зроблена у 1910-ті роки у Любешівському районі Волині.
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Фото на своїй сторінці у Facebook поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Напевно так розважались волинські дівчата у великодні вихідні 100 років тому", - зауважила вона.
Світлина зроблена у 1910-ті роки у Любешівському районі Волині.
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