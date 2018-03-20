Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Сьогодні, 18:42
Волинський фотограф Максим Рудік опублікував світлини кобилочки солов'їної.
Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Має дуже цікавий голос: пісня починається уривчастими цмокаючими звуками, які нагадують булькання болотних пухирів, що лопаються, а далі переходить у довготривале «црррр…» високої тональності", - підписав світлини він.
Пташку фотограф "упіймав" у місті Ківерці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Має дуже цікавий голос: пісня починається уривчастими цмокаючими звуками, які нагадують булькання болотних пухирів, що лопаються, а далі переходить у довготривале «црррр…» високої тональності", - підписав світлини він.
Пташку фотограф "упіймав" у місті Ківерці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Сьогодні, 18:42
Показали відео, заради якого волинянка відморозила ноги
Сьогодні, 18:20
Завтра на Волині стартує масштабний тюльпановий фестиваль
Сьогодні, 17:55
У Луцьку невідомі потрощили декілька автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:23