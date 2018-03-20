Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку

Максим Рудік опублікував світлини кобилочки солов'їної.



Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.



"Має дуже цікавий голос: пісня починається уривчастими цмокаючими звуками, які нагадують булькання болотних пухирів, що лопаються, а далі переходить у довготривале «црррр…» високої тональності", - підписав світлини він.



Пташку фотограф "упіймав" у місті Ківерці.





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