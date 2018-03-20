вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку

Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Волинський фотограф Максим Рудік опублікував світлини кобилочки солов'їної.

Фото він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Має дуже цікавий голос: пісня починається уривчастими цмокаючими звуками, які нагадують булькання болотних пухирів, що лопаються, а далі переходить у довготривале «црррр…» високої тональності", - підписав світлини він.

Пташку фотограф "упіймав" у місті Ківерці.
Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: птахи, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Євгеній Шелігацький Євгеній
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Сьогодні, 18:42
Показали відео, заради якого волинянка відморозила ноги
Сьогодні, 18:20
Завтра на Волині стартує масштабний тюльпановий фестиваль
Сьогодні, 17:55
У Луцьку невідомі потрощили декілька автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:23
Супрун розповіла, як безпечно для здоров'я провести затяжні вихідні
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
08 квітень, 17:58
Маленькі і прудкі: пернаті мешканці нацпарку на Волині. ФОТО Маленькі і прудкі: пернаті мешканці нацпарку на Волині. ФОТО
01 квітень, 17:27
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 2018, 22:04
Лісівники і дітлахи на Волині виготовили сотні годівничок Лісівники і дітлахи на Волині виготовили сотні годівничок
11 січень, 2017, 17:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Її пісня нагадує булькання болотних пухирів: волинський фотограф «упіймав» незвичну пташку
Сьогодні, 18:42
 0
Показали відео, заради якого волинянка відморозила ноги
Сьогодні, 18:20
 0
Завтра на Волині стартує масштабний тюльпановий фестиваль
Сьогодні, 17:55
 0
У Луцьку невідомі потрощили декілька автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:23
 0
Супрун розповіла, як безпечно для здоров'я провести затяжні вихідні
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8