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Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня

Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день.

Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.

Температура повітря вдень - 9-12 градусів тепла, ввечері опуститься до 11 теплих градусів. Вітер - північно-східний, 3,1-4 метри за секунду.

30 квітня вшановується пам'ять преподобного Зосими, ігумена Соловецького. Зосима і Саватій вважаються у народі заступниками бджіл і пасічників. До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня до 5 травня можна почути перше кування зозулі.

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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