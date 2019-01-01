Беріть з собою парасолі: якою буде погода у Луцьку 30 квітня





Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.



Температура повітря вдень - 9-12 градусів тепла, ввечері опуститься до 11 теплих градусів. Вітер - північно-східний, 3,1-4 метри за секунду.



30 квітня вшановується пам'ять преподобного Зосими, ігумена Соловецького. Зосима і Саватій вважаються у народі заступниками бджіл і пасічників. До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня до 5 травня можна почути перше кування зозулі.

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