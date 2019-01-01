Невдала стрижка чи поганий манікюр: як волинянам отримати компенсацію від салону краси

Волинянам розповіли, як отримати компенсацію за неякісні послуги салону краси.Про це інформує управління юстиції області.Відповідно до Закону “Про захист прав споживачів”, у разі надання неякісної послуги особа має право вимагати на вибір:-безоплатного усунення недоліків;-зменшення ціни послуги, що надається;-виправлення завданих недоліків та повернення до попереднього стану, якщо це можливо.Якщо ви незадоволені послугами салону краси, перш за все зверніться до адміністрації салону. Повідомте, хто із майстрів надавав послугу та вимагайте повернути кошти чи усунути недоліки.Якщо адміністрація салону відмовляється усунути недоліки чи повернути гроші – зверніться з письмовою скаргою до територіального підрозділу Держпродспоживслужби. Також можна подати скаргу онлайн на сайті Держспродспоживслужби за посиланням: https://consumer-gov-ua-appeal.ml/Також ви можете звернутися до суду з вимогою про безкоштовне усунення недоліків, зниження ціни, безкоштовну повторну процедуру або відшкодування компенсації за надану неякісну послугу.Перед походом в салон фотографуйтеся, а після – сфотографуйте результат роботи, якщо є недоліки.Доказами можуть бути також свідчення інших клієнтів салону або запис з камер спостереження.Якщо ви не відразу виявили недоліки в роботі майстра, ви можете звернутися в салон і через 2-3 дні. Їх зобов’язані виправити, при чому повинні зробити це безкоштовно. Але в такому разі обов’язкова наявність квитанції про оплату послуг салону.