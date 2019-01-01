Куди сходити на другий день Великодня у Луцьку
Сьогодні, 09:42
У понеділок, 29 квітня, у луцькому центральному парку відбудеться фестиваль «Великдень у Луцьку». В програмі – козацькі забави та дитячі квести.
Дійство стартує о 13:00, пише Перший.
Що відбуватиметься у парку:
- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;
- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;
- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;
- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;
- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;
- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;
- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;
- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.
О 20:00 на головній сцені виступить київський гурт «The Doox».
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Дійство стартує о 13:00, пише Перший.
Що відбуватиметься у парку:
- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;
- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;
- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;
- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;
- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;
- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;
- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;
- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.
О 20:00 на головній сцені виступить київський гурт «The Doox».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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