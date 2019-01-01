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Куди сходити на другий день Великодня у Луцьку

Куди сходити на другий день Великодня у Луцьку
У понеділок, 29 квітня, у луцькому центральному парку відбудеться фестиваль «Великдень у Луцьку». В програмі – козацькі забави та дитячі квести.

Дійство стартує о 13:00, пише Перший.

Що відбуватиметься у парку:

- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;

- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;

- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;

- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;

- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;

- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;

- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;

- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.

О 20:00 на головній сцені виступить київський гурт «The Doox».

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Теги: розваги, Великдень, Луцьк
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