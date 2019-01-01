Куди сходити на другий день Великодня у Луцьку





Дійство стартує о 13:00, пише



Що відбуватиметься у парку:



- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;



- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;



- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;



- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;



- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;



- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;



- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;



- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.



О 20:00 на головній сцені виступить київський гурт «The Doox».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 29 квітня, у луцькому центральному парку відбудеться фестиваль «Великдень у Луцьку». В програмі – козацькі забави та дитячі квести.Дійство стартує о 13:00, пише Перший Що відбуватиметься у парку:- великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку «Мадагаскар»;- показові бої, козацькі розваги, виставка зброї та частування кулешем у козацькому містечку;- «Великодній ретро-променад» на алеї парасольок – романтичні посиденьки, прогулянки на човнах, велосипедах;- романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих;- «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні;- танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур;- ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості;- виставка продукції Волинських хлібопекарів, частування пасками.О 20:00 на головній сцені виступить київський гурт «The Doox».

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