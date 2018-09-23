Грози і шквальний вітер: на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:03
В Україні сьогодні очікуються значні дощі, гроза, місцями шквали. Не омине шторм і Волинь.
Про це УНН повідомили у прес-службі Українського Гідрометцентру.
Так, удень 29 квітня у більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях значні дощі, гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду.
Синоптики попередили про I рівень небезпечності.
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Про це УНН повідомили у прес-службі Українського Гідрометцентру.
Так, удень 29 квітня у більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях значні дощі, гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду.
Синоптики попередили про I рівень небезпечності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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