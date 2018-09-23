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Грози і шквальний вітер: на Волині оголосили штормове попередження

Грози і шквальний вітер: на Волині оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні очікуються значні дощі, гроза, місцями шквали. Не омине шторм і Волинь.

Про це УНН повідомили у прес-службі Українського Гідрометцентру.

Так, удень 29 квітня у більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях значні дощі, гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду.

Синоптики попередили про I рівень небезпечності.

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Теги: шторм, Волинь, погода
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