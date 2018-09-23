Грози і шквальний вітер: на Волині оголосили штормове попередження





Про це



Так, удень 29 квітня у більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях значні дощі, гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду.



Синоптики попередили про I рівень небезпечності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні сьогодні очікуються значні дощі, гроза, місцями шквали. Не омине шторм і Волинь.Про це УНН повідомили у прес-службі Українського Гідрометцентру.Так, удень 29 квітня у більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях значні дощі, гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду.Синоптики попередили про I рівень небезпечності.

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