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Чому треба пити м'ятний чай і не варто йти в перукарню: прикмети і забобони 29 квітня

Чому треба пити м'ятний чай і не варто йти в перукарню: прикмети і забобони 29 квітня
29 квітня 2019 року вшановують трьох сестер: Хіонію, Агапію, Ірину (Аріну). 29 квітня вважався найкращим днем, коли треба було працювати в городі, однак цьогоріч у цей день святкують Великдень.

Про це інформує 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Галина, Леонід, Ірина.

Народні прикмети на 29 квітня

– Зацвіла вільха – можна сіяти гречку.

– Гучний грім – до багатого врожаю хліба.

– Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.

– Сни з 28 на 29 квітня не здійснюються.

Що можна робити 29 квітня

Якщо цього дня пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.

Що не можна робити 29 квітня

Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.

У цей день не варто ходити в перукарню і робити будь-які маніпуляції з волоссям, не рекомендується навіть зачісуватися. У зв’язку з цим навіть є популярне народне прислів'я: "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете".


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Теги: свято, прикмети
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