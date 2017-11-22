У Кам'янці-Подільському в квартирі прогримів вибух, є постраждалий
Сьогодні, 10:45
У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області у квартирі багатоповерхового будинку стався вибух газоповітряної суміші.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, 28 квітня о 17:45 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Пушкінській у місті Кам'янець-Подільський.
"Прибувши, рятувальники швидко провели огляд квартири, перевірили несучі стіни будинку, зняли пошкодженні рештки віконної рами та змили залишки скла з проїжджої частини вулиці. У результаті вибуху житель квартири зазнав опіків та був госпіталізований", - прокоментували у ДСНС.
Причина вибуху наразі встановлюється.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, 28 квітня о 17:45 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Пушкінській у місті Кам'янець-Подільський.
"Прибувши, рятувальники швидко провели огляд квартири, перевірили несучі стіни будинку, зняли пошкодженні рештки віконної рами та змили залишки скла з проїжджої частини вулиці. У результаті вибуху житель квартири зазнав опіків та був госпіталізований", - прокоментували у ДСНС.
Причина вибуху наразі встановлюється.
Фото - ілюстративне
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