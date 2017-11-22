У Кам'янці-Подільському в квартирі прогримів вибух, є постраждалий





Про це повідомляє



Так, 28 квітня о 17:45 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки на вулиці Пушкінській у місті Кам'янець-Подільський.



"Прибувши, рятувальники швидко провели огляд квартири, перевірили несучі стіни будинку, зняли пошкодженні рештки віконної рами та змили залишки скла з проїжджої частини вулиці. У результаті вибуху житель квартири зазнав опіків та був госпіталізований", - прокоментували у ДСНС.



Причина вибуху наразі встановлюється.



Фото - ілюстративне

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