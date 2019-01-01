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MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО

MONATIK переспівав новий хіт Лободи. ВІДЕО
Співак з Луцька MONATIK записав кавер на нову пісню Світлани Лободи "Пуля-дура".

Про це повідомляє Уніан.

Днями співачка запустила в своєму Instagram челлендж, в якому закликала всіх зачитати частину своєї пісні, як скоромовку. Взяти участь у челенджі, мабуть, вирішив і Дмитро Монатік. Відео з його версією виконання пісні "Пуля-дура" Лобода опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

Як відомо, Лобода і Монатік знайомі вже давно. Співак виступив співавтором її хіта "40 градусів" ще до того, як сам став популярним.

Теги: музика, MONATIK
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