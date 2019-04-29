«П’яна» сварка: чоловік забив 30-річну жінку палицею
Сьогодні, 14:27
У місті Калуш Івано-Франківської області поліцейські затримали чоловіка, який забив до смерті 30-річну жінку.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який забив палицею до смерті 30-річну жінку.
Чоловік запросив знайому до себе в будинок, де між ними відбулася сварка, під час якої зловмисник наніс жінці кілька ударів палицею.
Під час сварки вони перебували в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік вже був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який забив палицею до смерті 30-річну жінку.
Чоловік запросив знайому до себе в будинок, де між ними відбулася сварка, під час якої зловмисник наніс жінці кілька ударів палицею.
Під час сварки вони перебували в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік вже був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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