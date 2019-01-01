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Весняний Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Весняний Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
У мережі показали відео сонячного весняного Луцька з висоти пташиного польоту.

Відео на Youtube виклав користувач Finn Weinstein.

Відзнятий на квадрокоптер відеоролик опублікували 28 квітня.

З висоти пташиного польоту можна побачити проспект Президента Гуршевського, Василя Мойсея, стадіон «Авангард», СНУ імені Лесі Українки, територію довкола РЦ «Промінь».


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Теги: Луцьк, краєвиди
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