Весняний Луцьк з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 14:01
У мережі показали відео сонячного весняного Луцька з висоти пташиного польоту.
Відео на Youtube виклав користувач Finn Weinstein.
Відзнятий на квадрокоптер відеоролик опублікували 28 квітня.
З висоти пташиного польоту можна побачити проспект Президента Гуршевського, Василя Мойсея, стадіон «Авангард», СНУ імені Лесі Українки, територію довкола РЦ «Промінь».
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Відео на Youtube виклав користувач Finn Weinstein.
Відзнятий на квадрокоптер відеоролик опублікували 28 квітня.
З висоти пташиного польоту можна побачити проспект Президента Гуршевського, Василя Мойсея, стадіон «Авангард», СНУ імені Лесі Українки, територію довкола РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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