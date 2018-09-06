У місті на Волині водій збив стовп і втік
Сьогодні, 11:38
На перехресті у центрі Нововолинська автомобіль збив електроопору.
Про це пише Радар.
Очевидець автопригоди розповіла, що стався інцидент 29 квітня о першій годині ночі на розі вулиці Св.Володимира і проспекту Дружби. Водій втік з місця аварії.
До слова, ДТП зафіксували камери відеоспостереження.
Наразі комунальники ліквідовують наслідки автопригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Радар.
Очевидець автопригоди розповіла, що стався інцидент 29 квітня о першій годині ночі на розі вулиці Св.Володимира і проспекту Дружби. Водій втік з місця аварії.
До слова, ДТП зафіксували камери відеоспостереження.
Наразі комунальники ліквідовують наслідки автопригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
«Великдень у Луцьку» перенесли в інше місце через негоду
Сьогодні, 12:02
У місті на Волині водій збив стовп і втік
Сьогодні, 11:38
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:29
На Волині знайшли викрадену іномарку
Сьогодні, 11:08