У місті на Волині водій збив стовп і втік





Про це пише



Очевидець автопригоди розповіла, що стався інцидент 29 квітня о першій годині ночі на розі вулиці Св.Володимира і проспекту Дружби. Водій втік з місця аварії.



До слова, ДТП зафіксували камери відеоспостереження.



Наразі комунальники ліквідовують наслідки автопригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті у центрі Нововолинська автомобіль збив електроопору.Про це пише Радар Очевидець автопригоди розповіла, що стався інцидент 29 квітня о першій годині ночі на розі вулиці Св.Володимира і проспекту Дружби. Водій втік з місця аварії.До слова, ДТП зафіксували камери відеоспостереження.Наразі комунальники ліквідовують наслідки автопригоди.

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